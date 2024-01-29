 

В Китае впервые клонировали тибетских коров

29.01.2024, 11:54, Разное
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Как сообщает издание China Daily, китайские ученые клонировали два вида тибетских коров, находящихся под угрозой исчезновения.

В данном случае речь идет о породах чжанму и апейцзяза, причем в ходе успешной операции, проведенной впервые в мире, удалось вывести по четыре теленка-самца каждого из представителей крупного рогатого скота, обнаруженных в условиях тибетского высокогорья на юго-западе Китая.

Научный сотрудник Исследовательского института животноводства и ветеринарии Китайской академии сельскохозяйственных наук Юй Давэй уточнил, что в обозримом будущем можно будет сочетать, с целью создания генетической системы, традиционные технологии разведения скота с клонированием.


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