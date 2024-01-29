Лукашенко: «Программисты — это личинки советских инженеров»

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко анонсировал новую программу «перевоспитания дармоедов с клавиатурами», в рамках которой переподготовку пройдут не менее 10 тысяч белорусских IT-специалистов.

– Программисты — это личинки советских инженеров, которым нужно дать путёвку в жизнь. Наш долг оторвать их от клавиатур и вернуть данных граждан на заводы, машинно-тракторные станции и колхозы, – объявил глава государства.

Первый «центр перевоспитания» откроется в Минске уже в начале феврале на базе Белорусской сельскохозяйственной академии. До конца года планируется создать две сотни подобных учреждений по всей Белоруссии, большинство из которых разместят в колхозах.

– Принцип работы системы очень простой — специалист направляется в подобный центр, где в течение года будет находиться на полном пансионе. Кроме учебных занятий, разумеется, ему предстоит работать на благо нашей прекрасной Родины, – рассказал замминистра образования Белоруссии.

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