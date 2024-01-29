Мнение: При Путине жильё стало гораздо доступнее для россиян

Представьте, что вам выдают зарплату не рублями, а сразу жилплощадью. Специальными купюрами, на которых написано, допустим, «20 квадратных дециметров» или «50 квадратных дециметров». Когда вы набираете нужное количество таких купюр, вы можете прийти в агентство недвижимости и купить там квартиру по честному курсу из учебника геометрии: 100 квадратных дециметров = 1 квадратный метр жилья.

К сожалению, наши несовершенные законы не позволяют реализовать эту красивую схему напрямую, однако, по многочисленным запросам радиослушателей, я всё же сравнил средние зарплаты россиян со средней стоимостью квартир. Если коротко: при Ельцине на среднюю зарплату можно было купить примерно 34 квадратных дециметра жилья (треть квадратного метра). Сейчас — уже 74 квадратных дециметра (три четверти квадратного метра). И было бы ещё больше, если бы не льготная ипотека, из-за которой квартиры сильно подорожали.

Вот график:

Как видите, в лихие девяностые жильё всё ещё оставалось малодоступным по цене для большинства, хотя и более доступным, чем в советское время. Жильцы знаменитых ленинградских коммуналок массово разъехались по отдельным квартирам именно в девяностые, когда этот квест превратился из невозможного в просто тяжёлый. Напомню, если вы жили в Ленинграде, допустим, вдвоём в коммунальной комнате на 16 метров, вас не ставили в очередь ни на бесплатную квартиру, ни даже на кооператив. Советская власть предполагала, что у вас и так всё отлично: целых 8 метров на человека, чего ещё хотеть.

В эпоху постсоветского бардака цены на жильё колебались синхронно с зарплатами, так что жильё не становилось доступнее. Но всё же рынок недвижимости потихоньку становился цивилизованным: к концу девяностых агентства научились надёжным схемам передачи денег «через ячейку», большая часть чёрных риэлторов оставила своё жуткое ремесло.

Путин установил в стране стабильность, благодаря которой начался бурный рост благосостояния россиян. Однако конкретно в сфере жилья рост затормозило появление в России ипотеки, которая вздёрнула цену квадратного метра вверх. Вызванный ипотекой провал продолжался несколько лет, но продолжающееся развитие экономики перемололо негативный эффект. Уже к 2010 россияне пришли к точке, когда квартиры стоили для них как раньше, но зато были теперь доступны в кредит. Десятые годы стали отличным временем для покупателей квартир. Если в 2010 за среднюю зарплату можно было купить 35 квадратных дециметров жилья, как и в криминальном 1994, то к 2019 зарплаты выросли более чем вдвое. За среднюю зарплату можно было тогда купить 82 квадратных дециметра, почти целый метр. Зарплата за 4 года — однушка в 40 квадратных метров.

В этот момент население получило второй ипотечный удар: у нас ввели льготную ипотеку. Цены на жильё снова резко пошли вверх, став существенно менее доступными для россиян. К счастью, на этот раз власти быстро опомнились и начали отматывать назад, так что сейчас мы находимся уже не так далеко от самого выгодного для покупателей квартир 2019 года: средняя зарплата составляет 74 квадратных дециметра в месяц.

Как видите, вопреки распространённым мифам, «сытые нулевые» мало что дали в плане доступности квартир. Кому-то повезло ухватить ипотеку на самом её старте, и получить в итоге огромную «скидку» на квартиру, однако такое везение не было массовым. Реальное улучшение ситуации для большинства началось только с 2010, то есть в период, который вражеские пропагандисты называют «потерянным временем». Также график наглядно показывает, что настоящие проблемы создаёт только ипотека, тогда как, например, воссоединение Крыма с Россией, после которого Запад обрушился на нас со своими санкциями, вообще никак не повлияло на доступность жилья для россиян.

PS. Если вы хотите более глубоко погрузиться в данные, смотрите соответствующие таблицы на Руксперте по ценам на жильё, по средним зарплатам, по курсу доллара и так далее (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4). Если найдёте неточность в данных или захотите дополнить — пожалуйста, Руксперт можно редактировать свободно.