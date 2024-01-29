 

Депутат ГД Попов заверил, что пока блокировка YouTube в России не обсуждается

29.01.2024, 11:14, Разное
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Депутат Госдумы Евгений Попов пояснил о постоянных обращениях избирателей, призывающих заблокировать видеохостинг YouTube на территории России. По словам зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике и журналиста, такие запросы поступают довольно часто, даже от общественных деятелей.

Попов также отметил, что он принял к сведению призыв блогера Стаса Васильева, известного как “Ай, как просто!”, о блокировке YouTube. По его мнению, каждый имеет право на свою точку зрения, и государство должно выслушать разные позиции, прежде чем принимать решение в интересах граждан.

Вместе с тем, Попов заверил, что в настоящее время Госдума и Министерство цифрового развития не рассматривают блокировку YouTube как меру воздействия. Это связано, по его словам, с отсутствием полноценной альтернативы, способной заменить YouTube для российских пользователей.

На заседании Общественной палаты 24 января блогер Стас Васильев призвал к быстрой блокировке видеохостинга на территории России, утверждая, что сервис поддерживает оппозиционных блогеров и удаляет каналы авторов по разным предлогам.


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