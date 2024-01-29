 

Минэкономики меняет подход к оценке выбросов ПГ компаниями

29.01.2024, 11:14, Разное
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Минэкономики РФ готовит изменения в порядок определения компаний, подпадающих под количественные ограничения на выбросы парниковых газов (ПГ), с целью устранения противоречивых норм и предотвращения уклонения предприятий от отчетности и штрафов по формальным признакам. Эти изменения затронут около 22 тысяч компаний, приобретя контроль Росприроднадзора и сделав климатическое регулирование в РФ более единообразным.

Проект постановления правительства, опубликованный на сайте regulation.gov.ru, предусматривает ужесточение правил оценки выбросов парниковых газов компаниями. Обязательная отчетность будет введена с начала 2023 года для предприятий, выбрасывающих в атмосферу более 150 тысяч тонн CO2-эквивалента в год. В прошлом году в реестр выбросов ПГ поступило 1023 отчета. С 2025 года обязанность передавать данные в реестр распространится на компании с выбросами более 50 тысяч тонн CO2 в год, и согласно оценке Минэкономики, это число возрастет до 21,8 тысяч компаний. В летом 2023 года также внесены поправки к Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы для должностных лиц (от 10 тысяч до 50 тысяч рублей), индивидуальных предпринимателей (от 50 тысяч до 150 тысяч рублей) и юридических лиц (от 150 тысяч до 500 тысяч рублей) за непредоставление отчетности.

Проект Минэкономики сохраняет пороги, с которых компании должны отчитываться о выбросах ПГ, но меняет подход к их классификации как регулируемых (тем, кто должен предоставлять отчетность). Пояснительная записка к документу объясняет это намерением устранить противоречивые нормы, которые либо заставляли компании предоставлять отчетность при выбросах ниже порога, либо давали им возможность уклониться от этой обязанности при выбросах выше порога на законных основаниях.

В настоящее время действуют две различные методики определения массы выбросов ПГ: одна, утвержденная приказом Минприроды №371 от 27 мая 2022 года, включая инструментальный контроль; другая, критерии отнесения компаний к регулируемым, введенные постановлением правительства №355 от 14 марта 2022 года. Согласно Минэкономики, результаты расчетов по этим методикам могут сильно разниться, что создает трудности в определении точного числа регулируемых организаций, обязанных предоставлять отчетность о выбросах ПГ. Министерство отмечает, что эти расчеты выполняются компаниями самостоятельно без проверки корректности и достоверности, а альтернативные источники данных либо неполны, либо отсутствуют.

Минэкономики предлагает сохранить


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