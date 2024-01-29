МЭА зафиксировал в Европе снижение спроса на газ в 2023 году

Отчет Международного энергетического агентства (МЭА) подтвердил, что спрос на газ в странах Европы в 2023 году уменьшился на 7%, достигнув самого низкого уровня с 1995 года, составив 489 млрд куб. м. Поставки российского газа в Европу снизились до минимума с начала 1970-х, достигнув 45 млрд куб. м, и ожидается, что в 2024 году останутся на том же уровне. Этот тренд начался после начала военной операции на Украине и усилился в 2022 году.

Сокращение потребления газа в Европе объясняется не только замещением российских поставок СПГ, но и расширением использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и восстановлением производства атомной энергии. Евросоюз планирует достичь 45% доли ВИЭ в общем производстве энергии к концу десятилетия. Это выполнение “климатических” обязательств, что привело к значительному расширению использования ВИЭ.

МЭА также указывает на “ядерный ренессанс” как один из факторов снижения потребления газа. В 2023 году во Франции производство атомной энергии восстанавливалось, а в Германии отключили три последние АЭС. Однако аналитики не ожидают быстрого возвращения к атомной энергетике из-за недоверия к ней и высокой стоимости строительства реакторов.

Большинство факторов, влияющих на снижение зависимости от российских поставок газа, связано с решениями европейских властей по пересмотру энергетической политики. Наоборот, “климатические” факторы, такие как погода, становятся все менее значимыми в этом процессе. Это изменение ситуации можно отнести к политическим действиям, способствующим снижению зависимости Европы от газа.