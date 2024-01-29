 

Мнение: Блиновская и ЛАНДРОМАТ

29.01.2024, 9:00, Разное
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22 января 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы заменил блогеру Елене Блиновской домашний арест на тюремную камеру. На судебное заседание, на котором было рассмотрено ходатайства следствия, съехались десятки сотрудников организаций, зарегистрированных в качестве средств массовой информации.

В тот же день, 22 января в Замоскворецком суде началось рассмотрение уголовного дела о «незаконной банковской деятельности», в котором фигурируют 836 миллиардов 210 миллионов 435 тыс рублей, 4 миллиарда 162 миллиона 793 тысячи долларов США, 1 миллиард 087 миллионов 449 тысяч евро, прессу не заинтересовало.

Давайте разбираться, почему про блогера и уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 млн рублей, пресса много и охотно рассказывает? А про уголовное дело, в котором по версии следствия, речь про криминальные банковские проводки на миллиарды рублей, долларов и евро, пресса предпочитает помалкивать?

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мой Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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