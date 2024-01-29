Мнение: Блиновская и ЛАНДРОМАТ

22 января 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы заменил блогеру Елене Блиновской домашний арест на тюремную камеру. На судебное заседание, на котором было рассмотрено ходатайства следствия, съехались десятки сотрудников организаций, зарегистрированных в качестве средств массовой информации.

В тот же день, 22 января в Замоскворецком суде началось рассмотрение уголовного дела о «незаконной банковской деятельности», в котором фигурируют 836 миллиардов 210 миллионов 435 тыс рублей, 4 миллиарда 162 миллиона 793 тысячи долларов США, 1 миллиард 087 миллионов 449 тысяч евро, прессу не заинтересовало.

Давайте разбираться, почему про блогера и уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 млн рублей, пресса много и охотно рассказывает? А про уголовное дело, в котором по версии следствия, речь про криминальные банковские проводки на миллиарды рублей, долларов и евро, пресса предпочитает помалкивать?

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мой Telegram-канал. Подписывайтесь!

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