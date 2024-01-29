 

Росстат: Население РФ сократилось за год на 0.17%

29.01.2024, 8:59, Разное
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По данным Росстата, население РФ к 1 января 2024 года составило 146,204 миллиона человек, сократившись на 243 тысячи человек, что составляет 0,17%. Окончательные цифры будут опубликованы позже, так как данные о смертности и рождаемости могут появиться в базах данных с задержкой из-за оформления документов.

На начало 2023 года население РФ составляло 146,447 миллиона человек, что означает сокращение на 533 тысячи человек за год. Главная часть населения проживает в городах, а именно 109,6 миллиона человек, в то время как 36,6 миллионов живут в сельской местности. Этот тренд сокращения сельского населения соответствует мировой урбанизации.

Росстат еще не опубликовал окончательные данные о естественном движении населения за год, но статистика за 11 месяцев показывает снижение естественной убыли на 19,3%, с числом умерших на 438,3 тысячи против 543,4 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Главным фактором сокращения численности населения является снижение рождаемости, которая в 2023 году сократилась на 3%, с рождением 1,162 миллиона детей. Смертность также уменьшилась на 8,1% до 1,6 миллиона человек за 11 месяцев 2023 года.

Следует отметить, что оценка численности населения на 1 января не учитывает четыре присоединенных региона, и по оценкам правительства, в них может проживать еще несколько миллионов человек.

Согласно демографическому прогнозу Росстата, население РФ к 1 января 2046 года в базовом сценарии сократится до 138,8 миллиона человек. В “низком” сценарии оно упадет до 130,6 миллиона, а в “высоком” вырастет до 150,9 миллиона человек.


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