Мигранты Байдена — это «оружие массового поражения», которое разрушает США изнутри, утверждает Трамп

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Впуская в страну миллионы нелегалов и закрывая на это глаза, администрация Байдена буквально уничтожает Америку, заявил Дональд Трамп в субботу на митинге в Неваде. Экс-президент назвал действия Байдена «преступлением против нации», за которое он будет судим американским народом, передаёт The New York Times. Трамп также раскритиковал сделку Байдена по вопросу границы и Украины, призвав республиканцев не идти на уступки правительству.



AP

На субботнем митинге в Неваде Дональд Трамп в очередной раз заручился поддержкой народа и осудил политику администрации Байдена, которая привела к миграционному кризису, пишет The New York Times. По словам бывшего президента, действия Байдена уничтожают Америку — миграционный кризис на южной границе Трамп назвал «оружием массового поражения», которое разрушает США изнутри.

«То, что делает Джо Байден, — это преступление против нашей нации», — заявил Трамп. При этом он пообещал, что эта ситуация аукнется Байдену на выборах в этом году и он «будет судим и осуждён американским народом за это злодеяние, которое он совершил».

Кроме того, в субботу Трамп обрушился с критикой на выдвинутое Байденом двухпартийное соглашение по иммиграции и помощи Украине, заявив, что оно никоим образом не поможет решить проблему на границе. Экс-президент призвал сенаторов-республиканцев выступить против сделки, в своей речи разрешив им «свалить вину» на него, если она снова провалится.

Как отмечает издание, с каждым днём лидерство Трампа среди кандидатов от Республиканской партии только крепчает, хотя Никки Хейли, его единственный оставшийся соперник, делает всё возможное, чтобы напомнить ему, что она по-прежнему остаётся в гонке. Однако несмотря на все её усилия, победа на праймериз в Неваде Дональду Трампу фактически обеспечена, считает NYT.