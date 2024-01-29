Обвинить Россию и ничего не выплатить семье — Redacted рассказал, как ВСУ избавляются от погибших

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В руки Redacted попало видео, на котором ВСУ хоронят погибших бойцов в общей яме посреди леса, — а затем они говорят их родителям и супругам, что те пропали без вести. По словам ведущих, такое бесчеловечное отношение — это повсеместная практика в рядах ВСУ, поощряемая властями. Она позволяет не выплачивать семьям погибших пособие, а когда спустя годы эти могилы обнаружат, можно будет смело обвинить во всём Россию.

У Украины есть проблема с погибшими солдатами. Но не та, о которой вы думаете. Возможно, глядя на все эти могилы, которые вы видите на экране, вы думаете, что на Украине слишком много погибших солдат. Могильщики не поспевают за количеством погибших бойцов. В этом и заключается проблема, думаете вы, верно? И поэтому Украине стоит капитулировать, чтобы не погибло ещё больше людей. Безоговорочная капитуляция. Отдайте территорию людей, которых вы бомбили на бывшей Восточной Украине — в Донецке* и других районах — в течение последних 10 лет. Отдайте эту территорию. Для вас её больше нет, они все равно не хотят быть частью Украины — люди там подавляющим большинством проголосовали за вхождение в состав России. Но это не совсем то, о чём мы хотим вам рассказать.

Зеленский не хочет сдаваться. Так что проблема украинских солдат теперь даёт метастазы не только в виде тех могил, которые вы видите, но и в виде новой раковой опухоли — что же делать со всеми этими мёртвыми телами, со всеми этими мёртвыми солдатами? Источники в ВСУ слили видео, заявив, что они просто хоронят этих бедолаг в братских могилах, засыпая их бульдозерами при прохладной температуре. А затем говорят их родителям и супругам полную ложь о том, что те пропали без вести. «Они просто пропали без вести! Мы не знаем, где они. Они могут быть захвачены Россией — мы не знаем!»

Это видео попало к нам в руки от украинских военных, которые пытаются донести до людей информацию о том, что происходит на самом деле. Полагаю, они опасаются, что через несколько недель или месяцев они окажутся на том же месте. В общем, вы сами всё видите на экране. Если вы слушаете аудиоверсию — вдруг вы за рулём или что-то в этом роде, — да, они делают массовые захоронения. И всё это происходит под руководством украинских властей. А вот рядом поджидает бульдозер.

И бог знает, где они находятся. Как только дело будет сделано — удачи в поисках. А когда они это обнаружат — через полтора года, может быть, через 10 или 15 лет, — знаете, что скажут об этих могилах основные СМИ? Кто-нибудь хочет попробовать угадать, что они скажут об этих могилах?

НАТАЛИ МОРРИС, соведущая: Что это сделала Россия.

Россия. Это сделала Россия. В точку. Именно это они скажут.

НАТАЛИ МОРРИС: Или, если они следуют примеру The New York Times, они просто подождут полгода, а потом скажут, что это сделали они, но добавят: «Но это только наши догадки».

Да. И вот, смотрите, в работу вступают бульдозеры. Это теперь происходит регулярно. Просто поразительно. Вот мужчина машет: «Ты! Да, теперь твоя очередь. Подъезжай сюда, заваливай землёй — и чтобы ни волоска этих ребят не было видно!» Это сделала Россия. Никаких вам похорон. И мы, разумеется, даже не знаем, где эти люди. Как не знают их родители и супруги.

Сокрытие этих погибших солдат, конечно, служит и другой цели. Вы уже поняли, что это за цель? Дело не только в том, что они больше не могут со всем этим справиться. Если люди пропали без вести, а не погибли в бою, то правительство Украины не обязано выплачивать их семьям пенсию или посмертное пособие. Оно не обязано им ничего выплачивать, если человек пропал без вести.

Согласно украинскому законодательству, цитирую: «Совершеннолетние дети военнослужащих, проживающих вместе с родителями или другими законными представителями, имеют право на пенсию в соответствии с законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» в случае гибели военнослужащего, военнообязанного или резервиста. Эта пенсия назначается как компенсация за потерю кормильца и поддержку семьи в трудных обстоятельствах».

Итак, прошло уже полгода с момента пропажи вашего сына. Но мы знаем, что произошло на самом деле. Его бросили в могилу и сказали, что он пропал без вести. Как долго он будет числиться пропавшим без вести? Всегда. Так что удачи в получении свидетельства о смерти.

Дата выхода в эфир 27 января 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).