Мнение: О предсказанном и ожидаемом… «Tesla» — всё?

Всё же правы были те, кто говорили, что электромобильный бутик «Tesla» — это мыльный пузырь, надутый харизмой и наглостью Илона Маска. Едва тот увлёкся запрещённым в России «Твиттером», ныне — X’ом, как всё.

Всё встало на свои места. И «Tesla» — покатилась.

В нехорошем смысле.

Хотя формально пока всё ОК, и #продажи — есть…

… это ещё не всё.

«Tesla» начинает отставать. Её китайский конкурент выбился в лидеры не по заключённым сделкам, а по проданным, произведённым и доставленным покупателю электрокарам.

Ну а для инвесторов — «звоночек», что выручка компании к 2024 году практически перестала расти.

Это — тупик.

Что ж, «Tesla» сделала своё дело — «Tesla» может уходить?

R.I.P.?

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