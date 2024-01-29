Мнение: О предсказанном и ожидаемом… «Tesla» — всё?
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Всё же правы были те, кто говорили, что электромобильный бутик «Tesla» — это мыльный пузырь, надутый харизмой и наглостью Илона Маска. Едва тот увлёкся запрещённым в России «Твиттером», ныне — X’ом, как всё.
Всё встало на свои места. И «Tesla» — покатилась.
В нехорошем смысле.
Хотя формально пока всё ОК, и #продажи — есть…
… это ещё не всё.
«Tesla» начинает отставать. Её китайский конкурент выбился в лидеры не по заключённым сделкам, а по проданным, произведённым и доставленным покупателю электрокарам.
Ну а для инвесторов — «звоночек», что выручка компании к 2024 году практически перестала расти.
Это — тупик.
Что ж, «Tesla» сделала своё дело — «Tesla» может уходить?
R.I.P.?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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