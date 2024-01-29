ИИ разработал стратегии противостояния инопланетным захватчикам

Искусственный интеллект предложил новые стратегии для противостояния инопланетным захватчикам.

Согласно «мнению» чат-бота с искусственным интеллектом Google Bard, превращение погоды в оружие, создание наноботов и использование биологических агентов приведет человечество к победе.

Чат-бот предложил использовать глобальное потепление и экстремальные температуры как эффективное средство для отражения пришельцев. Таргетирование инопланетных технологий и физиологии с использованием наноботов также может быть новым мощным инструментом.

Однако, использование вызывающих рак агентов и других заболеваний имеет множество препятствий. Возможность создания точно направленных агентов, способных повредить инопланетянам, но не представляющих угрозу для Земли, остается сомнительным мероприятием.

Технический обозреватель The Daily Star предупреждает, что биологическая война может иметь катастрофические последствия. Внедрение новых болезней в инопланетную экосистему может вызвать непредсказуемые мутации и иметь негативные последствия как для инопланетян, так и для Земли.

Хотя искусственный интеллект предлагает инновационные идеи, обществу следует тщательно взвесить риски и преимущества использования таких методов. Нападение на инопланетных захватчиков требует точных научных решений, чтобы избежать катастрофических последствий для всей планеты.