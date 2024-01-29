Мнение: Накололся на индейке

В последнее время как-то незаметно пристрастился покупать индейку. С тоски, конечно: хочется ведь периодически злить вегетарианцев, а с мясом сейчас всё печально. Свинину из магазина, по общему мнению, есть в принципе нельзя (антибиотики, биодобавки и т.п.), курицу – вообще опасно для здоровья (там просто ударные дозы антибиотиков, в народе даже говорят – своими ушами слышал: “Надо поесть курочки для иммунитета, чтобы простудой не болеть”). Говядину готовить долго, баранина всем хороша, но воняет. Плюс по цене приближается к красной икре и давно бы приблизилась вплотную, если бы икра не рванула вверх с утроенной скоростью.

А про индейку как раз говорили, что она какая-то изначально диетическая и к тому ж плохо переносит антибиотики, поэтому в неё их якобы не колят. Так что индейка много лучше курицы – вкуснее, наваристее и т.п. – а стоит совсем немногим больше. Я про курицу и свинину давно все понял не по учебникам: если окорочка (мои любимые) или свиной гуляш есть несколько дней подряд – самочувствие шатается, как одинокий дуб под воем урагана: с корнем пока не вырывает, но ощущение, что вот-вот вырвет. Неприятно.

Так что я переключился на индейку: мясо жарится быстро, готовить легко, а вкус мне нравится! Просто идиллия. Мне б, дураку, изначально б задуматься: как так может быть – новая в разводе для России птица, жрет много, антибиотики плохо переносит (то есть как ее разводить-то – в стерильных условиях? В РОССИИ??) – и при этом дешевая?!! Как, Холмс?! Это же квадратура круга!

А тут как-то в последнее время на индейку особенно приналёг… И всё. Организм дал течь. Главное, вкус – волшебный. Мягчайшая (я в последнее время намастырился готовить – пальчики оближешь, сам на себя не нарадуюсь). Соль, перец – всё как надо. Сварганил за 20 минут.

А встал из-за стола – как будто кирпичей в утробу наложил. Тяжесть, легкое помутнение, общее ощущение бренности бытия. В общем, стандартное ощущение химического отравления, сопряженного с приемом вовнутрь контейнера пенициллина. Фууу. Еле отошел.

Что делать – полез смотреть. Искать надо, понятно, статьи, проплаченные куроводами – только у них можно узнать правду про инновационный продукт конкурентов. Куроводы не подвели – раскрыли мне глаза:

“На самом деле все совсем не так. Оказывается, индейка может заболеть тем, чем не болеет курица, поэтому с младенчества индюшат на всякий случай кормят лекарствами от всего подряд.

“Индейку до определенного возраста, где-то до трех недель, наоборот, без антибиотиков очень трудно поднять. Особенно мясные кроссы, это мясные породы, и у них очень слабый иммунитет, и любая зараза к ней прилипает”, — сообщил глава крестьянско-фермерского хозяйства Евгений Баварский.

“Индейку обязательно поят специальными антибактериальными веществами. Там на какой-то день сульфаниламиды, гормональные препараты и многое, многое другое. Иначе как индейка может растолстеть без гормонов?” — подчеркнул доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.

В естественных условиях больше восьми килограммов индейка не набирает”.

Спасибо, конечно, за просвещение. Всё б хорошо, одно непонятно – какое ж мясо теперь есть. Вот, Павел Пряников рекомендует гусей. (уныло) Что ж, пришла пора переквалифицироваться в Паниковского…