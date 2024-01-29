Рупор кремлевской пропаганды: У Аргентины нет плана Б

Милей признал ущерб от своих реформ, но заявил, что они будут продолжены, потому что у него нет никакого другого плана.

Кроме того, в вопросе его реформ, нет места чувствам и эмоциям. Тем не менее, часть реформ уже отложили из-за сопротивления местных властей в различных регионах страны и протестов в столице.

Все что происходит в Аргентине служит наглядной илюстрацией того, почему либертарианцев на пушечный выстрел нельзя подпускать к каким-либо рычагам управления.

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