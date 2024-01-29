 

Рупор кремлевской пропаганды: У Аргентины нет плана Б

29.01.2024, 0:53, Разное
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Милей признал ущерб от своих реформ, но заявил, что они будут продолжены, потому что у него нет никакого другого плана.
Кроме того, в вопросе его реформ, нет места чувствам и эмоциям. Тем не менее, часть реформ уже отложили из-за сопротивления местных властей в различных регионах страны и протестов в столице.
Все что происходит в Аргентине служит наглядной илюстрацией того, почему либертарианцев на пушечный выстрел нельзя подпускать к каким-либо рычагам управления.

Источник: Colonel Cassad


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