Назван продукт, улучшающий настроение за 96 часов

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29.01.2024, 0:35, Разное
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Как сообщает издание British Journal of Nutrition, включение в ежедневный рацион киви позволит улучшить настроение у людей, организм которых испытывает недостаток витамина C, за 96 часов, что показали результаты исследования, проведенного учеными Университета Отаго.

В ходе эксперимента 155 испытуемых принимали добавку витамина С, плацебо, или съедали ежедневно по два киви. Было установлено, что участники эксперимента, употреблявшие киви, испытали улучшение настроения уже на четвертый день, а максимальная степень жизнерадостности была зафиксирована с 14-го по 16-й день, в то время как добавки витамина С хотя и способствовали повышению настроения, но незначительно.

Результаты исследования, как отмечают ученые, четко показали, что уровень психического благополучия можно повысить достаточно простым способом.  


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