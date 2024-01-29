 

Американские ученые рассказали, что люди видят при остановке сердца

29.01.2024, 0:35, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Медицинскую школу Гроссмана Нью-Йоркского университета, мозг обладает повышенной степенью устойчивости к кислородному голоданию, в связи с чем погибает вовсе не через десять минут после остановки сердца, как считалось ранее.

В некоторых случаях, как отмечают исследователи, признаки нормальной мозговой деятельности фиксировались через час после реанимационных мероприятий, уточнив, что 40% людей, переживших остановку сердца, позднее рассказывали о воспоминаниях и осознанных мыслях в тот период, когда находились в состоянии клинической смерти. В данном состоянии, как показала электроэнцефалограмма, имеют место всплески гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-мозговых волн, имеющих отношение к высшим психическим функциям.

Отметив, что в состоянии клинической смерти происходит активизация дополнительных резервов мозга, ученые уточнили, что многие пациенты делились информацией по поводу «объемного видения» окружающего пространства.    


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