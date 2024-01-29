Мнение: Нужно ли работать на две ставки, безработица в СССР и как угнетали инженеров

1. В Школе Капитализма я рассуждаю, стоит ли надрываться на работе, работая на две ставки. Короткий ответ — иногда 80-часовая рабочая неделя окупается, но только в качестве временного варианта и при условии, что работник имеет внятную цель, а не скатывается в бездумный трудоголизм. Цитирую из статьи (ссылка):



…ещё одна беда стандартных офисных переработок заключается в том, что они не имеют конечной цели, годы тяжёлой жизни просто утекают в песок.



Возьмём, к примеру, гастарбайтеров из Средней Азии. Они приезжают в Петербург компанией, снимают комнату в коммуналке в удобном месте, в центре. Восемь человек, допустим, заняты где-то с утра до вечера малоквалифицированным трудом, а девятый — повар — делает все домашние дела и готовит на всю ораву. Три-пять лет напряжённого труда, и член команды или возвращается домой обеспеченным (по меркам родного кишлака) человеком, или осуществляет русскую мечту, выправив русский паспорт и открыв в Петербурге небольшое собственное дело.



Сравним достижения этих кабальеро с достижениями типичной девушки из рекламного агентства, которая тоже тяжело работает с утра до вечера: общается с капризными клиентами и бестолковыми поставщиками, изо дня в день героически разгребает стандартный для рекламной отрасли бардак. У неё в таком изнурительном режиме проходят не 3-5 лет, а десятилетия, но зарплату она не копит, а спускает на всякую потребительскую ерунду типа айфонов, поездок на море и утреннего кофе в Старбаксе. Если у нашей героини ещё нет квартиры, она, вероятно, купит в ипотеку квартиру. Если уже есть, то зарплата за долгие-долгие годы переработок будет истрачена бессмысленно, в никуда…

2. Блогер Андрей Исаев пишет в комментариях (ссылка):



Интересно, как дефицит рабочей силы в капиталистической России совмещается с основным тезисом коммунистов о «вечном биче трудящихся при капитализме – безработице?». В нашем городе весь общественный транспорт завешан рекламой – «требуются, требуются, требуются», хоть работниками, хоть учениками. А вот в СССР, вопреки байкам [любителей развитого социализма], реальная безработица была!

По оценкам многих советских экономистов, например, Пияшевой и Попкова, в республиках Закавказья и Средней Азии безработица в конце 1980-х годов составляла до 20% населения. Чтобы как-то решить эту проблему советское руководство давало неофициальные преференции «шабашникам» из этих южных республик на работы в сельхозорганизациях, прежде всего в РСФСР (проще говоря, председателям колхозов намекали, что лучше бы нанимать южан, а не русских «шабашников»). Или было другое.

В конце 1980-х годов студентом ездил на уборку цикория в совхоз. За месяц получал… 10 рублей. Рядом были поля цикория, отданные на бригадный подряд для южан, где они осуществляли полный цикл работ – от посева до уборки. Зарплаты у них были даже не на порядок, а на два порядка больше. Вот такая «братская дружба между народами» и «подтягивание слаборазвитых районов» (за счёт России) по-советски…

3. Дмитрий Алхимов подтверждает в комментариях на своём личном опыте, что инженеры были в СССР сословием угнетённым, а теперь получили достойное своей профессии уважение (ссылка):

Полностью согласен с автором. Всю жизнь проработал инженером-конструктором в КБ. И видел всё это своими глазами. Сам жил в коммуналке всю жизнь, тогда как рабочие на моем заводе получали квартиры, а потом ещё расширялись.

Мне, как инженеру, никто квартиру не давал. Давали только обещания. Я занимался разработками сложной измерительной техники. Потом обучал настройщиков в цеху, как эту технику настраивать, делал для них специальные стенды. Настройщики в цеху получали зарплату 500–600 рублей, тогда как у меня был оклад 180 рублей и иногда премия рублей 20.

Начальство считало меня дармоедом и всячески гнобило. В отличии от настройщиков, которые меня уважали, да и уважают до сих пор. Бесплатную путевку куда бы то ни было я получить не мог.

Однажды получил платную путевку на турбазу «Космос» под Туапсе. Путевка горела, надо было сегодня же выезжать. А желающих так быстро принять решение среди рабочих не нашлось. Вот мне и досталась эта путевка. Единственный раз в жизни. Как сейчас помню. Стоила около 100 рублей. На 21 день. Жилья своего я за всю жизнь так и не получил. Всю жизнь прожил в коммуналке. В конце жизни мой сосед по коммуналке – простой рабочий, получил квартиру, и оставшаяся трехкомнатная квартира, в которой я занимал одну комнату, досталась моей семье из четырех человек. Так что на «бесплатное» жилье смотрю с усмешкой. Ни дачи, ни машины у меня не было. А у рабочих, которых я учил, было все – квартиры, дачи, машины. Зато сейчас: Я всё ещё инженер, хотя мне уже 75 лет. У меня своя квартира, машина, свой самолет (небольшой). И начальство меня уважает… И рабочие тоже… Капитализм…