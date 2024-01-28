 

Найден способ, позволяющий уснуть в два раза быстрее

28.01.2024, 23:31, Разное
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Канадский психолог Люк П. Бодуэн поделился информацией о способе засыпания, основанном на расслаблении мозга при помощи когнитивной перестановки, и позволяющем ускорить данный процесс в два раза.

Суть метода, помогающего мозгу расслабиться, заключается в повторе случайных слов и представлении картинок, в связи с чем мозг начинает испытывать затруднения с концентрацией на определенной мысли и на то, чтобы уснуть, требуется меньше времени.

Для того, чтобы повысить степень эффективности метода, одновременно упростив задачу, можно придумывать несколько слов на каждую букву алфавита, создавая воображаемую картинку для каждого. Такой вид деятельности мозг посчитает бессмысленной тратой времени и, как отмечает психолог, «отключится».    


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