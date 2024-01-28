 

Восточное побережье США постепенно погружается под воду

28.01.2024, 23:31, Разное
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Как сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences, последние спутниковые снимки вызвали серьезное беспокойство у американских ученых, учитывая то обстоятельство, что на них четко видно, как крупные населенные пункты, расположенные на Атлантическом побережье Соединенных Штатов, погружаются под воду, причем довольно стремительно.

Отметив, что значительная часть территории Восточного побережья опускается под воду минимум на два миллиметра в год, в то время как в густонаселенный районах скорость достигает отметки в пять мм, автор исследования Леонард Оэнхен подчеркнул, что в первую очередь опасность угрожает жителям Нью-Йорка, Лонг-Айленда, Балтимора, Вирджинии-Бич и Норфолка.

Особое беспокойство ученых вызывает тот факт, что тектоническая плита погружается неравномерно, в связи с чем территории у побережья оседают быстрее, чем другие районы.  


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