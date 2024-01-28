Юбки размера XL из тюля, укороченные жакеты и розовые наушники: стильные офисные наряды в стиле «кокетка»

В последнее время популярностью пользуются офисные наряды в стиле “кокетка”. Это новый крутой способ создать выигрышный образ. Это стильные и простые наряды, которые помогают выглядеть в офисе привлекательно и кокетливо. Этот тренд хорош тем, что можно носить одежду множеством различных способов и каждый раз выглядеть совершенно по-разному. Вот несколько отличных вариантов нарядов, которые стоит добавить в свой образ, чтобы даже в офисе выглядеть кокетливо.

Укороченный жакет

Чтобы добавить своему образу немного кокетства в офисе, стоит выбрать для себя укороченный блейзер. Интересно смотрится жакет, рукава и перед которого декорированы жемчугом, перьями и блестящими камешками.

Такой наряд можно сочетать с юбкой или брюками с завышенной талией. Также стоит добавить красивые и стильные аксессуары, чтобы сделать образ завершенным.

Твидовый костюм

Для создания красивого и кокетливого офисного образа, стоит добавить в свой гардероб твидовый комплект. Такой костюм выглядит утонченно, элегантно и очень женственно.

Несмотря на то, что твидовые костюмы не являются чем-то новым, однако, в современных моделях можно увидеть некоторые новые детали, например, такие как рукава-фонарики, выполненные из тюля. Это помогает добавить нотку романтики.

Длинные тюлевые юбки

Это еще один модный предмет гардероба, на который следует обратить особо пристальное внимание. Тюлевые юбки макси выглядят действительно потрясающе, стильно и ярко.

Такой наряд пользовался большой популярностью весной 2023 года и в 2024 году они все еще остаются актуальными. Стоит сочетать макси юбки с нежными и женственными предметами гардероба, чтобы сделать образ еще более кокетливым. Например, хорошо будет смотреться тюлевая юбка с твидовыым пиджаком с прозрачными рукавами.

Одежда в темных тонах

Это отличное решение для всех, кому нравятся нейтральные оттенки и кто предпочитает эстетику, основанную на стиле тихая роскошь.

Наряды темных тонов выглядят стильно, роскошно и кокетливо. Чтобы сделать свой образ потрясающим, стоит выбирать для себя кожаную укороченную куртку, которая хорошо смотрится с брюками такого же цвета. Также стоит добавить цветочные детали, которые подчеркивают женственность. Можно дополнительно использовать яркие и красочные аксессуары.

Тотал лук в пастельных розовых тонах

Выбирая для себя офисный наряд, вдохновленный стилем “кокетка”, можно надеть стильные вещи мягкого пастельно-розового цвета. Такой цвет не слишком яркий, но при этом он помогает выделиться.

Отличным решением может стать платье, юбка или же брючный костюм такого нежного и романтичного оттенка. Дополнить все это можно красивым поясом с жемчужными деталями. Такой наряд будет смотреться строго и лаконично, но при этом не вероятно нежно, романтично и женственно.

Короткая юбка и чулки

В офис можно смело надеть свою любимую мини-юбку и сочетать ее вместе с вязаным свитером. Чтобы выглядеть еще более круто, стоит дополнительно добавить чулки и обувь с острым носком на высоких каблуках. Это позволит сделать создаваемый образ кокетливым

Красивые аксессуары

Для создания привлекательного и кокетливого образа можно сочетать между собой серебристые, черные, розовые и белые детали. Это также поможет добавить создаваемому образу нотку гламура.

При создании кокетливого офисного стиля уместными будут шелковые изделия и аксессуары, например, такие как черные ленты для волос. Они привлекают к себе внимание и делают образ более женственным.

Также можно добавить в создаваемый образ красивые и романтичные серьги или же розовые наушники. Интересно также будет выглядеть красная сумка. Она поможет добавить образу немного яркости.