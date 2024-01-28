Рупор кремлевской пропаганды: На Украине уничтожен перспективный зенитный комплекс Skynex
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На Украине уничтожен перспективный немецкий зенитный комплекс Skynex, предназначенный для борьбы с БПЛА и низколетящими целями.
На Украину было поставлено 2 таких комплекса стоимость по 91 000 000 долларов каждый. Один вычеркиваем.
Чем именно грохнули пока неясно, пишут что "Ланцет" прилетел, но пока видео объективного контроля нет.
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Источник: Colonel Cassad
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