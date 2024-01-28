Мнение: О логике других украинцев… Почему они «не сдаются»?

А в самом деле — почему? Даже сейчас, когда:

— контрнаступление с треском провалилось, не достигнув ни одной из анонсированных целей,

— военная и финансовая помощь спонсоров сократилась и застопорилась, где-то и до «снарядного голода» дошло, а

— потери ВСУ в живой силе — с техникой тоже дефицит имеется, — даже в глухой обороне выглядят просто ужасными,

почему украинский социум напрочь отвергает и тень #мысли о необходимости «договариваться с Путиным»?

Почему на него вообще не воздействуют типа «рациональные» аргументы в цифрах — мол, это же #Украина потеряла 20% территории, 25% населения, 30% экономики, тогда как #Россия даже ещё «толком не начинала» — так что не пора ли двигаться к переговорам?

Это продолжение темы, поднятой здесь. А ответ одновременно прост и сложен для понимания.

И дело не только в том, что из Киева ситуация видится совершенно по-другому, чем из Москвы.

Как-то ещё летом получилось содержательно поговорить с давним френдом, друЖЖба с которым началась ещё во времена тёплого лампового «Живого Журнала» и, слава Богу, не прекратилась даже несмотря на все трагические события последних лет. Так что, прежде всего, я глубоко благодарен уважаемому vana_ta11inn за терпение, понимание и согласие предать публичности наш диалог в этой заметке. сам его можно почитать в этом и этом тредах. Так что я озвучу лишь собственные выводы, полагая, что мнение френда не единично, а отражает позицию значительной и влиятельной, но притом «умеренной», а отнюдь не радикальной части украинского социума.

1. Украинцы верят, что нынешняя ситуация — самая подходящая для того, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с «северным соседом». Который, по их мнению, если его сейчас отпустить, не добив, «залижет раны, восстановит свои силы и опять начнёт сначала». Потому что у россиян якобы «имперское сознание» впитывается с молоком матери, а без подчинения Украины — какая же из России может быть «империя»? В общем, для украинцев Россия — экзистенциальный враг.

2. Украинцы полагают, что возможность «закрыть вопрос» оправдывает любые жертвы #сейчас. Поскольку если его не закрыть, в будущем таких жертв будет на порядок больше. Или ещё чего хуже. Тем более, что сейчас в экономическом и финансовом плане #Украина «воюет не на свои»: ей «помогает весь Запад», а это «40% мировой экономики». И тот факт, что страна фактически становится «содержанкой» их не волнует. Наоборот, они считают это равным партнёрством — мол, «Украина и Запад борются вместе против общего врага», при этом Украина ради будущей победы вкладывается по полной, а Запад — отдаёт «необременительную» для него сумму в виде военной и финансовой помощи. И даже сейчас, когда с поступлением этой помощи наметились проблемы, они кажутся незначительными. Не #Америка, так Европа возьмёт Украину на свой кошт.

3. Уверенность в «будущей победе» — абсолютная. Потому что «у 1,5% мировой экономики нет шансов против 40%». И даже намёки на то, что в военном отношении всё измеряется не процентами ВВП, где 80% занимают услуги, а мощностями ВПК, причём не в деньгах, а «в натуре» — тупо в количестве произведённых снарядов, пушек и танков — отвергаются сходу. Мол, российский ОПК уже на пределе своих возможностей, а Запад лишь только начинает перезапускать свою военную #промышленность, и совсем скоро перегонит Россию по всем натуральным показателям. А сейчас там пока не наращивается #производство снарядов, потому что «и так достаточно». Ну и отдельно доставляет тезис о том, что Штаты не в состоянии помогать ВСУ так, как этого просит Киев, поскольку они «по чисто политическим мотивам не могут взять и вычистить “кротов” из верховной украинской власти, из которых она состоит чуть менее чем вся, кроме армии, — и в то же время им приходится помогать этой самой армии так, чтобы помощь не была слита “кротами” врагу». Это органично дополняет сказанное выше о проблемах с поставками.

4. Уверенность в неограниченности западной и, прежде всего, американской поддержки — стопроцентная. Причём это касается не только оружия и финансов, но и реализации украинских планов раз и навсегда решить вопрос с Россией. Ибо её «дробление на десяток-другой враждующих друг с другом бантустанов — гарантирует отсутствие проблем с ними на ближайшие поколение-другое». То есть «в интересах #США». Любые аргументы, что Америке этот распад, наоборот, не выгоден и не нужен, о чём не раз заявляли американские официальные лица, начиная с президента Джо Байдена, отбрасываются с порога: мол, «вслух те же мантры произносятся, но судя по реальным действиям…».

5. Ненависть к России, русским, русскому языку действительно объединяет и сплачивает украинский социум. Но виновата в этом #Россия. Которая задолго до всех и нынешних, и девятилетней давности событий… якобы поддерживала украинских националистов, и «новогодние факельные шествия [в честь дня рождения Степана Бандеры]… организовывались и финансировались со Старой площади — ради создания нужной телевизионной картинки». В общем, если «в начале 1990-х Киев был городом абсолютно русскоязычным и на украинском говорить было не то чтобы неприлично, но ставило говорящего… в положение… фрика, то где-то к 2000-му соотношение заходов на русские и украинские страницы СМИ уже составляло где-то 10:1, а затем за [один лишь 2014] год процент украиноязычной аудитории поднялся до примерно 30%…, [далее ещё несколько лет] так и крутился вокруг 30%, но тут случился 2022-й, и за полгода цифра скакнула до 60%. И сейчас, кстати, продолжает потихоньку расти». Плюс «после первой же побудки пакетом “Града” в полуквартале от вас (я имею в виду лично Вас) от этого [нейтрального отношения] не останется и воспоминаний». С последним, наверное, не поспоришь.

Подчеркну ещё раз — это мои выводы и оценки из состоявшейся беседы, а её полный текст каждый, кому интересно, легко сможет прочитать в комментариях, и сделать свои.

Лично мне такое состояние умов украинского социума кажется «агрессивно-инфантильным». Фокус только на себе и своих «хотелках», безотносительно воли других сторон, от противной до «партнёрской». Непререкаемая уверенность в своём праве на них, потому что «мы так хотим». Та же вера в «доброго папу», который поможет их все реализовать, не пошатнувшаяся и сейчас. И, наконец, детская склонность отбрасывать всё, что не вписывается в картину мира с собой любимым в центре Мироздания. Но я не претендую на объективность этой оценки, а тем более — на её истинность. Кому-то наверняка покажется, что именно «так и надо» — ОК, спорить бессмысленно.

Точно так же бессмысленно и убеждать/переубеждать украинцев: их взгляды на данный момент твёрже цемента и стали, а

визиты «Калибров» и «Гераней» лишь цементируют этот железобетон. И если когда-то можно было говорить, мол, «немцы и французы три четверти века воевали друг с другом, их вражда породила одну европейскую войну и две мировые, а они теперь вместе работают на благо Единой Европы — чем не пример для украинцев и русских?», то теперь — вряд ли. Слишком многое произошло за эти полтора года и за десять предыдущих. Чем бы ни закончились нынешние события, враждебное отношение украинцев к русским «обеспечено на поколения вперёд».

По крайней мере, тех украинцев, которые не согласятся стать частью «Русского Мира». Ибо в Запорожье и на Херсонщине, не говоря уже о ДНР-ЛНР, особой «антирусскости» не наблюдается и даже знаменитой (по анекдотам) партизанщины толком нет, как бы ни старался официальный Киев выдавать действия отдельных ДРГ в новообразованиях за «движение Сопротивления».

Ну и какие тут сами собой напрашиваются выводы?

А какие из них напрашиваются действия?

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