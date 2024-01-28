Изменение климата может сказаться на резервах пресной воды в пещерах

Как сообщает издание Scientific Reports, результаты исследования колебаний температуры в 12 пещерах, проведенного международной группой ученых по всему миру, четко показали, что значительные запасы пресной воды находятся под угрозой, учитывая изменения климата.

Было установлено, что в некоторых случаях температура в пещере отражала температуру на поверхности с задержкой, а зачастую изменения под землей наступали довольно быстро.

Отметив, что изменения климата будут оказывать крайне негативное воздействие на пещерные экосистемы, исследователи подчеркнули, что последствия повышения температуры предсказать невозможно, но они с большой долей вероятности отрицательно скажутся на качестве крупнейших запасов пресной воды, доступной для людей.