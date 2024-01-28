Трамп собрал вокруг себя и профессионалов, и старых сторонников

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Если в 2016 году предвыборная команда Трампа была «импровизационным ансамблем», в котором на первых ролях были члены его семьи, то теперь стратегию определяют профессионалы, пишет Le Figaro. При этом Трамп не забыл и про своих преданных союзников, которых вернул в команду, чтобы продолжать свою жёсткую линию.



AP

«Начало праймериз Республиканской партии подтверждает то, о чём многие политологи и социологи заявляли ещё до их старта: у Дональда Трампа нет сравнимого с ним конкурента», — пишет Le Figaro. Ошиблись те, кто думал, что лавина испытаний и судебных преследований ослабит его — его сторонники лишь ещё больше укрепились во мнении, что он стал жертвой охоты на ведьм, организованной демократами.

При этом его нынешняя команда на выборах не имеет ничего общего с «импровизированным ансамблем 2016 года», когда на первых ролях были его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер. На этот раз разработка стратегии поручается профессионалам.

Первая из них, Сьюзи Уайлс, впервые приняла участие ещё в политической кампании Рональда Рейгана в 1980 году. В качестве консультанта по политической стратегии она помогла победить на выборах двум губернаторам Флориды. Второй, Крис Ласивита, — бывший морской пехотинец, ставший политическим консультантом. Во время президентских выборов 2004 года по его наводке бывшие военнослужащие распространили письмо, в котором утверждалось, что кандидат от Демократической партии Джон Керри получил военные награды во Вьетнаме за действия, в которых он не принимал участия, что сильно ударило по его позициям.

Уайлс и Ласивита прежде всего стараются следить за высказываниями окружения Трампа. «Им предстоит многое сделать, ведь бывший президент часто не следит за тем, что говорит направо и налево», — пишет автор статьи.

Однако другие члены команды, которые поставляют Трампу идеи, уже работали с ним прежде. Самый известный из них — Стив Бэннон, которого Трамп выгнал из Белого дома в 2017 году, но который, судя по всему, с Трампом так никогда и не рвал. Его называют «злым гением» президента и главным вдохновителем трампизма.

Другой бывший член команды Белого дома, Стивен Миллер, считается главным архитектором антииммиграционной политики Трампа. Он разработал идею разлучать нелегальных мигрантов с детьми и запретить гражданам семи мусульманских государств въезжать в США.

Менеджер по связям с общественностью кампании Стивен Чунг тоже уже работал с Трампом. Его считают эффективным консультантом и трудолюбивым человеком, но он ещё со времён работы в смешанных единоборствах сохранил резкость и склонность к словестным поединкам. Пресс-секретарь кампании Джейсон Миллер в 2016 году был назначен директором по связям с общественностью Белого дома, но через два дня покинул пост. За это время он успел, в частности, поработать на президента Бразилии Жаира Болсонару во время его кампании в 2022 году.

Заместитель директора кабинета Трампа в Белом доме в период с 2020 по 2021 год Дэн Скавино считается одним из самых преданных Трампу людей. Он встретил экс-президента во время гольфа ещё в 1992 году. В 2015-м Дэн Скавино стал менеджером Трампа по социальным сетям. «Непростая задача, учитывая количество твитов, написанных президентом за время его мандата», — отмечает автор статьи.

Юридическую консультацию кандидату оказывает адвокат Борис Эпштейн. После поражения Трампа в 2020 году Борис Эпштейн пытался в суде оспорить победу Джо Байдена, обращая внимание на нарушения.

«Электоральный коктейль, составленный Дональдом Трампом для выборов 2024 года, показывает как то, что он усвоил уроки своего первого срока, так и то, что он намерен снова перейти в наступление в случае победы», — пишет автор статьи. С одной стороны, это команда профессионалов. С другой — Трамп сохранил или вернул некоторых из наиболее радикальных идеологов, которые окружали его четыре года назад. «Его борьба против институтов и элит Вашингтона, по его мнению, ещё не окончена», — делает вывод Le Figaro, и большинство республиканцев, похоже, готовы его вернуть.