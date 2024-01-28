Развиваем ум и душу: 6 книг по психологии для детей и подростков

Сисси

Гофф. Сила внутри тебя. Как повысить самооценку и побороть

страхи, 12+

Эта книга — гид для

девушек, который содержит множество секретов и советов о том, как повысить

самооценку, полюбить себя, научиться видеть свои сильные стороны и развивать

их. Благодаря этому изданию юные читательницы поймут, что всё необходимое для

обретения уверенности в себе у них есть, просто иногда оно скрыто глубоко

внутри. Увлекательные задания и мудрые тренинги помогут им начать жить

совершенно по-новому, не зная страхов и тревог и буквально излучая силу.

Татьяна

Севостьянова. # ХОЧУ СОБАКУ, или Практическое

руководство по исполнению желаний, 6+



Татьяна Севостьянова –

практикующий психолог-игропрактик. Много лет она помогает подросткам

разобраться в себе и своих желаниях и даёт им работающие методики. В эту книгу

она собрала практики, которые её ученики признали действительно эффективными.

Татьяна научит как шаг за шагом добиться воплощения своей мечты, расставлять

цели и приоритеты и начать верить в себя и свой успех. Книга адресована

подросткам, поэтому это не учебник, наполненный упражнениями и заданиями, а

увлекательная художественная история, в которой читатель незаметно для себя

узнает и усваивает методики. А ещё здесь есть прелестные чёрно-белые иллюстрации,

повторяющие основные мысли.

Дженнифер Мур-Маллинос. Важные истории о том, как стать счастливым подростком, 12+

В книге содержится сразу четыре истории про самые актуальные жизненные ситуации, с которыми сталкивается каждый подросток. Все истории связаны с типичными для этого возраста проблемами, затрагивают сферу общения со сверстниками и вопросы становления самодостаточной, уверенной в себе личности. После знакомства с каждой историей юные читатели смогут по-новому оценить изложенные в ней события благодаря разъяснениям психолога, а также провести самостоятельную работу над собой и сделать важные выводы на будущее. Кроме того, книга содержит рекомендации для родителей по выстраиванию с подрастающим ребенком спокойного и комфортного общения.

Гарсиа

Э., Миральес Ф. Икигай для юных путешественников по жизни, 6+

Икигай – это смысл

жизни, возможность его поиска и воплощения, которые стали основой мировоззрения

жителей Японии. Икигай стал неотъемлемой частью повседневной жизни японцев,

поэтому в современном ритме уже никто не замечает. Но на деле проявляется он в

мелочах: ответственном подходе к работе, умении радоваться мелочам, стремлении

к гармонии и многом другом. А гармония — это и есть поиск себя и своего пути в

жизни. Основав во всем мире новое движение благодаря новому подходу и

акцентированию внимания на сущности икигай, мотивации и жизненной цели,

придающих смысл человеческому существованию, авторы этого международного

бестселлера предлагают свой практический подход тем, кто больше всего в нем

нуждается: детям и подросткам. Подростки часто страдают от стресса и неуверенности

в себе, особенно в период, когда приходится принимать решения, определяющие всю

дальнейшую жизнь. Правильные вопросы, которые ставят авторы, помогут ребенку

направить свои силы, любопытство и талант на поиски своего пути в жизни.

Сисси

Гофф. Ты можешь всЕ! Как обрести уверенность в себе, 6+

Очень важно обрести

уверенность в себе, а также научиться справляться со своими эмоциями и

преодолевать тревожное состояние самостоятельно как можно раньше. Эта книга —

руководство для девочек 9–11 лет, которое поможет им увидеть, какими храбрыми,

сильными и умными их создала природа. Благодаря лёгкому понятному языку и

различным простым заданиям читательницы узнают практические способы борьбы с

тревогами, обретут уверенность в себе, станут более открытыми окружающим,

увидят мир другими глазами.

Хонина

И.А., Смирнова Е.А. Я больше не боюсь! 20

терапевтических сказок, 6+

Сказкотерапия призвана

помочь ребенку справиться со своими страхами, неуверенностью и увидеть алгоритм

действия в трудных ситуциях. На примере из жизни зверят дети поймут что

затруднения можно успешно преодолевать – будь то страх монстра под кроватью,

зубного врача или боязнь потеряться. К каждой сказке даются вопросы для

закрепления. А еще здесь есть полезные лайфхаки от психолога – как можно

предупредить появление страхов и поработать с ними, если они уже есть. Книгу

иллюстрируют очаровательные картинки, которые не оставят никого равнодушным!