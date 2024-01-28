Развиваем ум и душу: 6 книг по психологии для детей и подростков
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Сисси
Гофф. Сила внутри тебя. Как повысить самооценку и побороть
страхи, 12+
Эта книга — гид для
девушек, который содержит множество секретов и советов о том, как повысить
самооценку, полюбить себя, научиться видеть свои сильные стороны и развивать
их. Благодаря этому изданию юные читательницы поймут, что всё необходимое для
обретения уверенности в себе у них есть, просто иногда оно скрыто глубоко
внутри. Увлекательные задания и мудрые тренинги помогут им начать жить
совершенно по-новому, не зная страхов и тревог и буквально излучая силу.
Татьяна
Севостьянова. # ХОЧУ СОБАКУ, или Практическое
руководство по исполнению желаний, 6+
Татьяна Севостьянова –
практикующий психолог-игропрактик. Много лет она помогает подросткам
разобраться в себе и своих желаниях и даёт им работающие методики. В эту книгу
она собрала практики, которые её ученики признали действительно эффективными.
Татьяна научит как шаг за шагом добиться воплощения своей мечты, расставлять
цели и приоритеты и начать верить в себя и свой успех. Книга адресована
подросткам, поэтому это не учебник, наполненный упражнениями и заданиями, а
увлекательная художественная история, в которой читатель незаметно для себя
узнает и усваивает методики. А ещё здесь есть прелестные чёрно-белые иллюстрации,
повторяющие основные мысли.
Дженнифер Мур-Маллинос. Важные истории о том, как стать счастливым подростком, 12+
В книге содержится сразу четыре истории про самые актуальные жизненные ситуации, с которыми сталкивается каждый подросток. Все истории связаны с типичными для этого возраста проблемами, затрагивают сферу общения со сверстниками и вопросы становления самодостаточной, уверенной в себе личности. После знакомства с каждой историей юные читатели смогут по-новому оценить изложенные в ней события благодаря разъяснениям психолога, а также провести самостоятельную работу над собой и сделать важные выводы на будущее. Кроме того, книга содержит рекомендации для родителей по выстраиванию с подрастающим ребенком спокойного и комфортного общения.
Гарсиа
Э., Миральес Ф. Икигай для юных путешественников по жизни, 6+
Икигай – это смысл
жизни, возможность его поиска и воплощения, которые стали основой мировоззрения
жителей Японии. Икигай стал неотъемлемой частью повседневной жизни японцев,
поэтому в современном ритме уже никто не замечает. Но на деле проявляется он в
мелочах: ответственном подходе к работе, умении радоваться мелочам, стремлении
к гармонии и многом другом. А гармония — это и есть поиск себя и своего пути в
жизни. Основав во всем мире новое движение благодаря новому подходу и
акцентированию внимания на сущности икигай, мотивации и жизненной цели,
придающих смысл человеческому существованию, авторы этого международного
бестселлера предлагают свой практический подход тем, кто больше всего в нем
нуждается: детям и подросткам. Подростки часто страдают от стресса и неуверенности
в себе, особенно в период, когда приходится принимать решения, определяющие всю
дальнейшую жизнь. Правильные вопросы, которые ставят авторы, помогут ребенку
направить свои силы, любопытство и талант на поиски своего пути в жизни.
Сисси
Гофф. Ты можешь всЕ! Как обрести уверенность в себе, 6+
Очень важно обрести
уверенность в себе, а также научиться справляться со своими эмоциями и
преодолевать тревожное состояние самостоятельно как можно раньше. Эта книга —
руководство для девочек 9–11 лет, которое поможет им увидеть, какими храбрыми,
сильными и умными их создала природа. Благодаря лёгкому понятному языку и
различным простым заданиям читательницы узнают практические способы борьбы с
тревогами, обретут уверенность в себе, станут более открытыми окружающим,
увидят мир другими глазами.
Хонина
И.А., Смирнова Е.А. Я больше не боюсь! 20
терапевтических сказок, 6+
Сказкотерапия призвана
помочь ребенку справиться со своими страхами, неуверенностью и увидеть алгоритм
действия в трудных ситуциях. На примере из жизни зверят дети поймут что
затруднения можно успешно преодолевать – будь то страх монстра под кроватью,
зубного врача или боязнь потеряться. К каждой сказке даются вопросы для
закрепления. А еще здесь есть полезные лайфхаки от психолога – как можно
предупредить появление страхов и поработать с ними, если они уже есть. Книгу
иллюстрируют очаровательные картинки, которые не оставят никого равнодушным!
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