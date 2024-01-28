Рупор кремлевской пропаганды: Календарь хоррора

Календарь хоррора.

Революция достоинства провела декоммунизацию и на место памяти о победах водрузила комплекс жертвы. Куда не плюнь – всегда унижали. Ни дня без траура. Свечку из зомбоящика можно вообще не убирать. 20 февраля скорбь по небесной сотне. 26 апреля – по Чернобылю. 8 мая – по Гитлеру. 8-11 мая – гробки. 15 мая – по жертвам тоталитарных режимов. 18 мая – по депортированным народам. 26 мая – по Петлюре. 14 июня – по погибшим в АТО. 22 июня – день скорби и памяти. 14 октября – по жертвам СВО. 15 октября по Бандере. 13 ноября – по жертвам Батурина (не помните, не?).

КАЛЕНДАРЬ ПОХОРОННОГО БЮРО!

Логично, что эти камлания призвали злой дух Ямбуя. Все, как заказывали. На фоне тотальной, весьма лютой очевидности, как-то вообще не празднуется. Голодомор в ноябре не прозвучал. Парады с гробами на Крещатике никого не мотивируют прыгнуть в гроб. Вчерашний холокост скис. А сегодня день героев Крут. Думаете Зельц нам нальёт? Нет!

ВАМ НАЛЬЮТ ВАТНИКИ!

Герои Крут – кто они? Что было? Каковы факты? Отвечу с точностью историка – ни-че-го! Был бой между законной властью России и сепаратистами УНР. Лоялисты не были большевиками, не все сепаратисты были студентами. Мятежники были разбиты, бежали в Киев, привезли 27 погибших. Но где и как они погибли неизвестно, не доказано, не задокументировано. Кто был их противником тоже неизвестно. Бой под Крутами никакого значения не имел и падения Центральной рады не остановил. Меньше, чем через две недели, 8 февраля 1918, Центральная Рада позорно бежала, а Киев взяли отряды Муравьева. Который тоже не был большевиком. Главарь сепаратистов УНР, Михаил Грушевский, который послал военов света на станцию Круты, позже признал свои ошибки и вину перед Советской властью, раскаялся и принял советское гражданство. Ющенко распилил бюджет, построив мемориал совершенно не отражающий реальные события и являющийся фейковым. Кино-фентези о фейке в ассортименте. Вздрогнем? Вздрогнем!

НУ. ЗА ХЭРОЕВ КРУТ!

(с) Максим Равреба

—