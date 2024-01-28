В РФ разработали вышки «Ладонь» для бесконтактной зарядки беспилотников

Как сообщает пресс-служба Национальной технологической инициативы, российские специалисты разработали стационарные посадочные вышки «Ладонь», предназначенные для бесконтактной зарядки беспилотных летательных аппаратов.

Отметив, что в данном случае речь идет об использовании электромагнитной индукции, автор идеи Михаил Климчук подчеркнул: «Пробыв в воздухе над «Ладонью» пять минут, дрон сможет провести в полете ещё 20 минут или более, в зависимости от своих технических характеристик».

В качестве потенциальных клиентов Климчук назвал нефтяные и газовые компании, которые смогут за счет подобных вышек обеспечить мониторинг нефте- и газопроводов на постоянной основе. Кроме того, проект, как считает Климчук, может повысить степень эффективности радиоэлектронной борьбы у границы.