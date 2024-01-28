Samsung запатентовала квадратный смартфон с выдвижным дисплеем
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Как сообщает издание The TechOutlook, компания Samsung запатентовала выдвижной дисплей для смартфонов, механизм которого состоит из гибкой части и шарнира, конструкция которого позволяет вытягивать гибкую панель в любую сторону и компенсирует пружинный эффект.
Подобная конструкция, как отмечают инженеры компании, повышает степень прочности гибкого экрана и минимизирует складки.
Журналисты отмечают, что корпорация Samsung, занимающая лидирующую позицию на рынке складных смартфонов, может задействовать новые технологии в процессе проектирования будущих мобильных устройств, что позволит им превзойти современные горизонтальные или вертикальные складные смартфоны по надежности и долговечности.
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