Samsung запатентовала квадратный смартфон с выдвижным дисплеем

Как сообщает издание The TechOutlook, компания Samsung запатентовала выдвижной дисплей для смартфонов, механизм которого состоит из гибкой части и шарнира, конструкция которого позволяет вытягивать гибкую панель в любую сторону и компенсирует пружинный эффект.

Подобная конструкция, как отмечают инженеры компании, повышает степень прочности гибкого экрана и минимизирует складки.

Журналисты отмечают, что корпорация Samsung, занимающая лидирующую позицию на рынке складных смартфонов, может задействовать новые технологии в процессе проектирования будущих мобильных устройств, что позволит им превзойти современные горизонтальные или вертикальные складные смартфоны по надежности и долговечности.