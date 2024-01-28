Мнение: Восставший Техас, попытка Ельцина вступить в НАТО и дырявые санкции Запада

1. Наивные души пишут, что в Техасе уже чуть ли не гражданская война началась, вот-вот США разделятся на два лагеря, как полтора века назад, и начнут воевать всерьёз. Полагаю, нет, не прямо сейчас.

Раскол в США налицо, Техас поддержали уже 25 других штатов, (см. карту), но пока что это не военный, а политический конфликт. Пока что губернатор Техаса всего лишь выставляет федеральный центр, то есть Джо Байдена, в крайне невыгодном с точки зрения политического пиара свете: вынуждает президента лично, под камерами всех СМИ, посредством танков и бтр разгонять американцев, чтобы запустить в страну нелегальных мигрантов с юга. Конечным итогом будет падение рейтинга Байдена и демократов, что, в общем, и требуется в предвыборный год.

Да, действительно, политическая система США изувечена, в стране большой дефицит стабильности, так что любая мелочь может сейчас спровоцировать кризис или хаос. Однако если гражданская война всё же начнётся — заложим на эту вероятность 1% — это будет непредвиденной побочкой комбинации техасцев, а не её целью. С тем же успехом гражданская война в США может начаться из-за жёсткого задержания очередного негра или, более вероятно, если с Дональдом Трампом расправятся в тюрьме.

Мы с Кримсональтером обсудили это на заседании Клуба Зелёной Свиньи. Если коротко: позиции Дональда Трампа резко укрепились, элиты США постепенно переходят на его сторону, и текущие события в Техасе — очередное свидетельство изменения расклада сил. Фрагмент видео выкладываю сюда (видео). Выпуск целом можно посмотреть на Спонсоре, как обычно (ссылка).

2. Вопрос о вступлении России в НАТО поднимал не только Владимир Путин, но и Борис Ельцин. Американцы отказались, хотя понимали, что такой шаг гарантировал бы прочный мир в Европе. Американцам не особо нужен мир в Европе, а мир в России им даже вреден, так как наличие надёжного «моста» между Азией и Европой резко снижает политическое влияние США. Поэтому американцы отвергли нашу предварительную заявку на вступление в НАТО, наобещав вместо Борису Ельцину завалить Россию деньгами когда-нибудь потом (ссылка):



Бывший президент России Борис Ельцин на встрече со своим американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что при расширении НАТО Россию следует принять в альянс первой. Переговоры двух лидеров рассекретила американская сторона.

Согласно документу, за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года Ельцин сообщил, что Россия «должна была стать первой страной на вступление в НАТО», за которой «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы».

Согласно первоисточнику, Клинтон очень сдержанно ответил на инициативу коллеги: в частности, в его речи была озвучена идея величия России, «но не упоминается идея создания предложенного Ельциным объединения стран или членства РФ в НАТО».

«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», – Борис Ельцин, первый президент России.

При этом Клинтон дал прогноз на развитие отношений между США и Россией. По его словам, если Вашингтон и Москва сохранят намеченный дружественный курс, то для всего мира откроется «уникальная возможность».

«Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше», – Билл Клинтон, экс-президент США.

Российская сторона в свою очередь ранее также рассекретила стенограмму беседы Ельицина и Клинтона во время одной из их встреч в 1990-х годах. Бывший президент США предлагал Ельцину большие инвестиции в Россию в обмен на одобрение Москвой расширения НАТО на Восток.

Согласно документам, на предложение Клинтона Ельцин заявил, что эта мера похожа на взятку взамен на то, чтобы Россия позволила НАТО расшириться в ущерб собственным интересам, и спустя три месяца — в мае 1997 года — отказался от подписания секретного приложения к Основополагающему акту Россия — НАТО.

Как известно, значительные западные инвестиция Россия получила в 2000-х годах и без США. Жизнь очередной раз подтвердила очевидный факт: выгоднее быть сильной страной, которая отстаивает свои интересы, а не слабой, которая легко сдаёт их в обмен на пустые обещания или жалкие подачки.

3. Недавно мы с вами обсуждали, почему Россия, до сих пор торгует с США (ссылка). Так вот: мы это делаем в том числе для того, чтобы получать важные для нас товары, которые не можем пока что импортозаместить, в том числе критически важный технологический импорт. США и ЕС продолжают их нам поставлять, искусно обходя собственные санкции (точнее, это делает западный бизнес, интересы которого в значительной мере расходятся с интересами западных политиков). Герман Клименко пишет (ссылка):

Буржуйское агентство Bloomberg, ссылаясь на доступ к засекреченным данным российской таможни клевещет утверждает: более половины импортированных Россией полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 года были произведены американскими и европейскими компаниями.

В их число входили Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc., а также европейские бренды Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

На сумму более $1 млрд.

“Нет никаких предположений, что компании нарушили санкционное законодательство, и данные не указывают на то, кто экспортировал технологии в Россию, откуда они были отправлены и когда были произведены товары. Компании заявили, что полностью соблюдают санкционные требования, прекратили деятельность в России, внедрили процессы и политику для контроля за соблюдением санкций”, – пишет Bloomberg.