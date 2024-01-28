 

Жировая болезнь печени угрожает даже худым людям

28.01.2024, 19:35, Разное
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Жирная печень, или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), не всегда связана с избыточным весом или злоупотреблением спиртными напитками, предупреждает гепатолог Софья Бакаева. Даже у худых людей с плохо развитой мышечной массой и большим количеством подкожного жира, а иногда и висцерального жира вокруг внутренних органов, есть риск развития этого заболевания.

НАЖБП чаще всего ассоциируется с ожирением или лишним весом, однако оно может возникнуть и у “худых толстяков”. Это те, кто кажется худым, но имеет непропорциональное количество жира в организме. Такое состояние может увеличить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и повышенного холестерина.

Чтобы выявить наличие этой проблемы, рекомендуется проходить регулярные профилактические обследования, включая УЗИ брюшной полости. Гепатолог Бакаева призывает не зависимо от веса следить за состоянием печени и своим здоровьем.


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