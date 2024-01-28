Новые модели iPad и MacBook Air ожидаются в марте 2024 года

Издание MacRumors сообщает, что Apple, вероятно, представит новые версии iPad Air, iPad Pro и MacBook Air «примерно в конце марта» 2024 года, ссылаясь на информацию из нового информационного бюллетеня Power On от известного корреспондента и инсайдера Bloomberg, Марка Гурмана.

Согласно данным, линейка iPad Air будет обновлена с появлением нового 12,9-дюймового дисплея, а также обновленной 10,9-дюймовой модели. Новые модели, по слухам, будут оснащены мощным чипом Apple M2 для повышения производительности. Ожидается, что дизайн устройств останется без серьезных изменений.

Кроме того, следующие модели iPad Pro в форматах 11 и 13 дюймов станут первыми в линейке, которые будут оборудованы OLED-дисплеями. Эта технология позволит достичь более высокой яркости, насыщенности цветов, контрастности и снизит энергопотребление по сравнению с текущими моделями, использующими ЖК-панели.

Что касается MacBook Air, хотя нынешние модели с 13-дюймовым и 15-дюймовым экранами были выпущены с разницей в год из-за задержек в производстве, обновление ожидается одновременно в марте 2024 года. Главной особенностью ноутбуков станет новый процессор Apple M3.