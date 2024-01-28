«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет»: Союз предпринимателей Техаса опубликовал открытое письмо к Совету Федерации РФ

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техасских предприятий, занимающихся производством стали, текстиля, автомобилей,

а также добычей полезных ископаемых, опубликовали открытое письмо, обращённое к

российским сенаторам, с просьбой помочь им наладить управление в регионе. Текст

письма начинается цитатой из послания новгородцев к варягам.

«Мы почти двести

лет трудимся на этой земле, возделываем её, а плоды наших трудов отнимают

вашингтонские кровопийцы и бюрократы. Нашу землю заполоняют орды мексиканских и

индейских пришлых варваров, от которых нет спасения. Земля наша велика и

обильна, а порядка в ней нет. Приходите и владейте нами», – пишут бизнесмены,

обращаясь к российским законодателям.

Капитаны

техасского бизнеса предложили план реорганизации администрации

штата, в случае реализации которого ключевые посты в регионе займут нанятые за

большие деньги «варяги» – российские чиновники, которые уже превратили свою страну в лидера мировой экономики, решили все её насущные проблемы и теперь могут заняться проблемами других государств.

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