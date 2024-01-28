«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет»: Союз предпринимателей Техаса опубликовал открытое письмо к Совету Федерации РФ
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Руководители 78
техасских предприятий, занимающихся производством стали, текстиля, автомобилей,
а также добычей полезных ископаемых, опубликовали открытое письмо, обращённое к
российским сенаторам, с просьбой помочь им наладить управление в регионе. Текст
письма начинается цитатой из послания новгородцев к варягам.
«Мы почти двести
лет трудимся на этой земле, возделываем её, а плоды наших трудов отнимают
вашингтонские кровопийцы и бюрократы. Нашу землю заполоняют орды мексиканских и
индейских пришлых варваров, от которых нет спасения. Земля наша велика и
обильна, а порядка в ней нет. Приходите и владейте нами», – пишут бизнесмены,
обращаясь к российским законодателям.
Капитаны
техасского бизнеса предложили план реорганизации администрации
штата, в случае реализации которого ключевые посты в регионе займут нанятые за
большие деньги «варяги» – российские чиновники, которые уже превратили свою страну в лидера мировой экономики, решили все её насущные проблемы и теперь могут заняться проблемами других государств.
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