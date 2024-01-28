Мнение: О чемодане без ручки… Когда украинцев погонят из Европы?

Недавно стал в ЖЖ весьма популярен блогер matsam. Он пишет про Украину в духе «и нашим, и вашим», но в последнее время — всё больше «нашим». В смысле Za Россию. Чем собирает мегатонны комментариев с украинской стороны, оттого и выходит в Топ ЖЖ каждодневно.

В свежем своём топовом посте Матсам рассказал про то, как простые люди в Европе воспринимают украинских беженцев — наглых, заносчивых, самодовольных. И как европейские волонтёры, привозя гуманитарку в «страдающий Киев» офигевают от обилия «Ламборджини» и «Бентли» у здания Рады. И как они сталкиваются с украинской же коррупцией, когда… нужно дать взятку пограничнику, таможеннику и полицейскому, чтобы довезти допомогу до Киева.

Ну, вы поняли уже, да?

Первым же комментарием украинцы и «заукраинцы» стали его попрекать. Мол, зачем ты всё это рассказываешь, мы и так всё знаем про коррупцию, а ты льёшь воду на мельницу врага! Ослабляешь, понимаешь, гуманитарную халяву в наш адрес.

То есть не зашкаливающая украинская #коррупция, на которую допомогальщики жалуются во многих и разных пабликах, лишает Украину симпатий и поддержки простых людей на Западе, а рассказы о том, что с ней вообще-то не плохо было бы бороться. Причём даже сильнее и горячее бороться, чем с Россией. Потому что #Россия рано или поздно остановится. А вот дикая коррупция, против которой 10 лет назад украинцы вышли на Майдан, останется и разрастётся. Ибо даже сейчас, когда вроде бы «война», коммерсанты, чиновники, военкомы и проч. жиреют и богатеют. И надо бы их судить праведным народным судом…

Но — нет. Во всём виноват Матсам, посмевший сказать правду.

В таких вещах торговатый украинский характер раскрывается во всей красе. Как это — искоренить коррупцию? А мне тогда что делать, если нельзя будет «порешать вопрос за хабар»? Неужели тоже начинать жить честно — не подворовывать у своей страны, платить все налоги, не бегать от мобилизации? Нет, шалишь! Мы на такое не подписывались.

Это одна часть причин, по которым уже и европейские политики всё меньше воздают дань «храбрым украинцам» и выражают сочувствие украинским беженцам. Потому что их избиратели видят, как славно устроились в Европе эти бедняжки с развитым навыкам хакнуть Систему. Они видят, сколько там осело зажиточных украинцев, на дорогущих машинах, с жёнами и любовницами, наглых и агрессивных. Они наблюдают это огромное количество мужиков и молодых ребят, которые почему-то не на фронте, а страдают за «рідну неньку» из безопасного далека. В одной только Германии, по некоторым подсчётам, свыше 600 тыс. украинцев призывного возраста. Огромные их толпы тусуются в Чехии, Словакии, Румынии, Польше.

Оттого в головах у европейских Янеков и Гансов уже свербит эта мыслишка: зачем им помогать? Зачем затягивать свои пояса, чтобы закупить для Украины оружие, из которого никто уже не хочет стрелять? Зачем посылать туда гумпомощь, если её всё равно разворуют? И оружие, к слову, тоже. Последняя тема Западом старательно заметается под ковёр, ибо затрагивает интерес нынешних западных элит. Но правда всё равно просачивается по каплям. А капля и камень точит…

Оттого и некоторые европейские политики позволяют себе уже совсем нетолерантные выражения. Отчего, дескать, «в этой стране, которая сегодня якобы “храбро защищает нашу свободу и наши ценности”, нацистский пособник Степан Бандера, чьи люди ответственны за убийства тысяч евреев, русских и поляков, почитается как национальный герой»? И пусть эти речи сейчас старательно маргинализируются взявшим #власть «зелёными», к ним тоже прислушивается всё больше бюргеров и мелких буржуа в Европе. Растущая популярность якобы «ультраправых» партий тому порукой.

Конечно, не одна лишь #Украина создала тот пласт проблем, из которых, как на дрожжах, растёт поддержка «правых» в ЕС. Но она постепенно из способа решения одной из этих проблем — обеспечение защиты «восточного фланга» #НАТО, — сама стала проблемой. Чёрной дырой куда утекают всё более ощутимые средства. И «чемоданом без ручки», с которым пока не понятно, что делать.

Но это «пока» — временно. И если украинцы в Европе, да и у себя дома тоже, продолжат жить и действовать в том же духе, это время закончится быстрее, чем можно себе представить сейчас. Придут к власти в #ЕС новые политики, свободные от обязательств и ошибок прежних. Пересмотрят наследие — и…

Что тогда, #Украина?

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