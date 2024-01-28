 

В стиле гранж-шик, преппи или в сочетании со свитером: эффектные и простые образы с теннисной юбкой

28.01.2024, 18:34, Разное
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В 2024 году большой популярностью пользуется теннисная юбка. Прошли те времена, когда эти юбки предназначались только для теннисного С помощью этого предмета гардероба можно легко создать простые, но при этом очень эффектные образы.

Теннисные юбки представляют собой идеальное сочетание комфорта и стиля. Вот насколько советов по созданию красивого и модного образа.

Спортивный образ

Теннисная юбка красиво смотрится в сочетании с модным укороченным топом и спортивной курткой. Это отличное решение для повседневной носки. Кроме того, такой наряд хорошо подойдет для занятий спортом или же просто для встречи с друзьями. Это поможет чувствовать себя максимально комфортно и при этом выглядеть стильно.

Сочетать с любимым свитером

Чтобы создать образ в стиле преппи, нужно просто надеть теннисную юбку и сочетать ее вместе с милым свитером. Это выглядит мило, но при этом очень шикарно. Дополнить все это можно при помощи носков до колена. Отличным вариантом станет свитер в стиле оверсайз. Это поможет создать красивый контраст.

Стиль олд мани

С помощью теннисной юбки можно создать красивый и изысканный образ. Можно сочетать такой наряд вместе с классической блузой, украшениями из жемчуга и лоферами. Такое сочетание поможет сделать модное заявление. Благодаря стилю олд мани можно создать изысканный образ. Также очень красиво и стильно смотрится сочетание теннисной юбки с жилетом и классическим пальто.

С простой базовой рубашкой

Можно создать красивый и свежий образ, надев теннисную юбку вместе с базовой рубашкой. Если хочется создать более непринужденную атмосферу, то стоит оставить топ навыпуск. При этом можно оставить рубашку расстегнутой и надеть под низ укороченный топ. Если же хочется выглядеть более строго, то рубашку нужно заправить в юбку.

Преппи-эстетика

Можно красиво комбинировать теннисную юбку с рубашкой на пуговицах и лоферами. В итоге получится красивый образ в стиле преппи. Можно дополнительно добавить повязку на голову или эффектные серьги. Это поможет выглядеть модно и шикарно. Также хорошо сочетается теннисная юбка вместе с укороченным облегающим кардиналом.

Стиль гранж-шик

Интересно и стильно выглядит сочетание винтажной футболки вместе с теннисной юбкой и джинсовой курткой. Это удобный, стильный и несколько непринужденный наряд, который делает внешний вид потрясающим. Можно все это дополнить модным и стильным жилетом, чтобы еще больше подчеркнуть стиль гранж.

С модными ботинками

Если хочется создать достаточно смелый и вместе с тем потрясающий образ, то можно красиво сочетать теннисную юбку вместе с ботинками на шнурках. Это сочетание в равной степени крутое и очень стильное. При желании можно дополнительно добавить гольфы до колена.

Уличный стиль

С помощью теннисной юбки можно создать красивый и модный образ в уличном стиле. Можно комбинировать самые различные наряды между собой, смело экспериментировать с различными цветами, добавлять эффектные аксессуары. Теннисная юбка может стать базовым предметом, с которым можно его комбинировать различные наряды.


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