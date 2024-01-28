 

Fox News – великие державы строят великие стены — но демократы величия для США не хотят

28.01.2024, 18:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Залог величия страны — это охрана границ: надёжные стены, которые защищали от иноземных захватчиков, возводили все великие державы в истории, напомнил в своей передаче ведущий Fox News Джесси Уотерс. Между тем, как подчеркнул журналист, демократы, видимо, не желают, чтобы США сохраняли свой статус великой страны — ведь хотя они, судя по их высказываниям, понимают важность охраны границ, это не мешает им сегодня заполонять Америку нелегалами.

Приветствуем вас на спецвыпуске нашей передачи!

У всех великих держав было кое-что общее, и это — великие стены. У афинян был прекраснейший город в мире, но он был лёгкой целью для иноземных флотилий, поскольку Афины были расположены на побережье и во время их войны со Спартой город сделала неприступным именно стена. Византийцы укрепили свой город стеной высотой больше 12 метров, — и эта стена больше тысячелетия не давала вражеским армиям проникнуть внутрь. Ну а самая знаменитая стена — Великая китайская: американские политики много десятилетий при визитах в Китай посещали эту преграду протяжённостью 20 тысяч километров, чтобы ею восхититься.

С момента основания США нашу границу защищали обе наши главные партии, — это же ведь отвечает здравому смыслу: защита нужна всем, кто живёт в американских границах, будь они республиканцами или демократами.

БИЛЛ КЛИНТОН, президент США (выступление от января 1995 года): Мы — страна иммигрантов, но, кроме того, мы — страна законов. И допускать такие злоупотребления нашим миграционным законодательством, которые мы наблюдаем в последние годы, стране иммигрантов будет неправильно, а в конечном счёте — ещё и самоубийственно, и мы должны активнее с ними бороться.

БАРАК ОБАМА, член сената США (выступление от декабря 2005 года): Мы просто не можем допускать, чтобы в Соединённые Штаты потоком шли люди, которых никто не учитывает, у которых никто не проверяет документы и которые не проходят никаких проверок.

ДЖО БАЙДЕН, член сената США (выступление от 12 августа 2007 года): Никакая великая держава не может быть в положении, когда она никак не контролирует свои границы.

А раз демократы знают, что великие державы сохраняют контроль над рубежами, они, должно быть, просто не хотят, чтобы Америка оставалась великой. Они же в самом буквальном смысле противостоят на выборах человеку, чей девиз — «Сделаем Америку снова великой». А потому, в противовес этому тезису, всего за три года в страну прибыли 8 миллионов нелегалов. На острове Эллис за 60 лет оформили 12 миллионов мигрантов — то есть по 200 тысяч в год; Байден же привозит в страну 300 тысяч человек… в месяц!

Если Байден добьётся переизбрания, его администрация пропустит в страну даже больше мигрантов, чем остров Эллис. А ведь на острове Эллис всех въезжающих оформляли в организованном порядке — а теперь нелегалы просто перебегают через границу и высаживаются на побережье Калифорнии, поднимаясь бегом по пляжам, словно в Нормандии в своё время! 

Байден и Джоковича-то отказался впускать в страну для участия в US Open, потому что тот не вакцинировался, — но при этом впускает миллионы не вакцинированных иностранцев без какого-либо образования и опыта. То есть этих людей Байден на US Open пустит, чтобы мячики там подавали, но для величайшего теннисиста в истории исключения не сделал.

Дата выхода в эфир 26 января 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Внешняя политика Вашингтона ведёт страну к «грядущей катастрофе»

28.01 / США могут сами спровоцировать конфликт с Китаем

28.01 / Куба ждёт, что в 2024 году количество российских туристов вырастет на 35 процентов

28.01 / «В одной лодке» – польский генерал назвал положение украинской армии и заодно Запада критическим

28.01 / США одобрят продажу F-16 Турции — в благодарность за согласие пустить Швецию в НАТО

28.01 / «Мы заложники этой войны» — в Раде готовят закон о запрете Украинской православной церкви

28.01 / Программа «кругового обмена» крылатыми ракетами не изменит ситуацию на украинском фронте

27.01 / США впервые за 15 лет разместят ядерное оружие в Великобритании

27.01 / Спикер палаты представителей США назвал договорённости по границе и Украине от сената «нежизнеспособными»

27.01 / Сокращение международной помощи толкает экономику Украины на край пропасти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика