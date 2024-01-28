Fox News – великие державы строят великие стены — но демократы величия для США не хотят

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Залог величия страны — это охрана границ: надёжные стены, которые защищали от иноземных захватчиков, возводили все великие державы в истории, напомнил в своей передаче ведущий Fox News Джесси Уотерс. Между тем, как подчеркнул журналист, демократы, видимо, не желают, чтобы США сохраняли свой статус великой страны — ведь хотя они, судя по их высказываниям, понимают важность охраны границ, это не мешает им сегодня заполонять Америку нелегалами.

Приветствуем вас на спецвыпуске нашей передачи!

У всех великих держав было кое-что общее, и это — великие стены. У афинян был прекраснейший город в мире, но он был лёгкой целью для иноземных флотилий, поскольку Афины были расположены на побережье и во время их войны со Спартой город сделала неприступным именно стена. Византийцы укрепили свой город стеной высотой больше 12 метров, — и эта стена больше тысячелетия не давала вражеским армиям проникнуть внутрь. Ну а самая знаменитая стена — Великая китайская: американские политики много десятилетий при визитах в Китай посещали эту преграду протяжённостью 20 тысяч километров, чтобы ею восхититься.

С момента основания США нашу границу защищали обе наши главные партии, — это же ведь отвечает здравому смыслу: защита нужна всем, кто живёт в американских границах, будь они республиканцами или демократами.

БИЛЛ КЛИНТОН, президент США (выступление от января 1995 года): Мы — страна иммигрантов, но, кроме того, мы — страна законов. И допускать такие злоупотребления нашим миграционным законодательством, которые мы наблюдаем в последние годы, стране иммигрантов будет неправильно, а в конечном счёте — ещё и самоубийственно, и мы должны активнее с ними бороться.

БАРАК ОБАМА, член сената США (выступление от декабря 2005 года): Мы просто не можем допускать, чтобы в Соединённые Штаты потоком шли люди, которых никто не учитывает, у которых никто не проверяет документы и которые не проходят никаких проверок.

ДЖО БАЙДЕН, член сената США (выступление от 12 августа 2007 года): Никакая великая держава не может быть в положении, когда она никак не контролирует свои границы.

А раз демократы знают, что великие державы сохраняют контроль над рубежами, они, должно быть, просто не хотят, чтобы Америка оставалась великой. Они же в самом буквальном смысле противостоят на выборах человеку, чей девиз — «Сделаем Америку снова великой». А потому, в противовес этому тезису, всего за три года в страну прибыли 8 миллионов нелегалов. На острове Эллис за 60 лет оформили 12 миллионов мигрантов — то есть по 200 тысяч в год; Байден же привозит в страну 300 тысяч человек… в месяц!

Если Байден добьётся переизбрания, его администрация пропустит в страну даже больше мигрантов, чем остров Эллис. А ведь на острове Эллис всех въезжающих оформляли в организованном порядке — а теперь нелегалы просто перебегают через границу и высаживаются на побережье Калифорнии, поднимаясь бегом по пляжам, словно в Нормандии в своё время!

Байден и Джоковича-то отказался впускать в страну для участия в US Open, потому что тот не вакцинировался, — но при этом впускает миллионы не вакцинированных иностранцев без какого-либо образования и опыта. То есть этих людей Байден на US Open пустит, чтобы мячики там подавали, но для величайшего теннисиста в истории исключения не сделал.

Дата выхода в эфир 26 января 2024 года.