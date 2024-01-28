Мнение: О близости конца… Чья экономика близится к краю обрыва?

Вот уж точно, не рой другому яму…

Ещё пару лет назад всевозможные эксперты обсуждали, как «адские санкции» #США в третий или четвёртый раз порвут экономику России «в клочья». Да так, что полетят клочки по закоулочкам. И даже американский президент Джо #Байден что-то лепетал про «#доллар по 200».

А теперь…

Глава JPMorgan предупредил, что #экономика не России, а США «близится к краю обрыва». Потому что госдолг страны продолжает расти после достижения рекордных 34 трлн долл. Об этом глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон заявил во время дискуссии в Центре двухпартийной политики. Он отметил, что сейчас соотношение госдолга к ВВП превышает 100%, а к 2035 году, по прогнозам, достигнет 130%. Банкир описал рост долга на графике как «хоккейную клюшку», напомнив, что в 1982 году долг страны составлял 35% от ВВП при инфляции около 12%, базовой ставке порядка 21,5% и уровне безработицы около 10%.

«Это обрыв, мы видим обрыв, — сказал глава JPMorgan. — Примерно через десять лет мы достигнем его со скоростью 60 миль в час».

И хотя многим может показаться, что это уже 225-й по счёту «кирдык Америке», глава авторитетного и уважаемого в мире инвестбанка раньше в алармизме замечен не был. Не исключено, конечно, что он ввязался в предвыборную риторику кандидатов. Но более вероятно, что Джейми Даймон просто честно предупреждает о том, что видит: «Штаты несутся к краю пропасти».

И вдруг он прав?

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