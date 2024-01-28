СМИ: владелец компании, производившей БПЛА Bayraktar, теперь работает таксистом

Сельджук Байрактар – глава совета директоров турецкой компании Baykar, разработавшей и выпускающей беспилотники Bayraktar, из-за временных финансовых трудностей работает водителем такси в Стамбуле. Об этом рассказал турецкий исследовательский проект Entrika ve Soruşturma.

Расследование началось после публикации в Facebook местного музыканта Дунара Каплана.

«Недавно я вернулся в Стамбул из Вены и настолько устал, что воспользовался не каршерингом, а такси. Как только сел в машину, водитель объявил мне, что вообще-то у него крупный бизнес, а в такси он работает для переключения контекста и просто потому что ему нравится, – написал он. – Это совершенно типичный рассказ любого таксиста и я ни капли не удивился, но потом внимательнее присмотрелся – и знаете, он ведь и правда был похож на одного очень известного предпринимателя. Угадаете, о ком я?»

Журналисты выяснили, что дела у концерна действительно идут неважно. Весь 2023 год Байрактар был вынужден вкладывать в разработку и выпуск беспилотников личные средства, но после отмены пяти подряд крупных контрактов заводы окончательно остановились. В сложившихся условиях предприниматель был вынужден сначала распродать свои загородные дома, а затем сел за руль старого Renault Logan.

В пресс-службе Baykar отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, но попросили поддерживать отечественного производителя и покупать его акции, а также всегда оценивать поездку в пять звёзд при вызове такси через приложение.

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