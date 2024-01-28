 

The Daily Star: секс-работница считает, что мужчины изменяют из-за фетишей

28.01.2024, 17:20, Разное
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Большинство мужчин изменяют своим женам из-за страха признаться в своих фетишах, отмечает тренер по интимным отношениям и блогерша YouTube Элис Литтл, как пишет издание The Daily Star.

С опытом работы в секс-индустрии более 10 лет и обслужив более 2 тысяч клиентов, Литтл считает, что она может предоставить уникальную экспертизу по вопросу измен мужчин. Основной причиной измен являются фетиши. Она утверждает, что мужчинам нравится исследовать разные фетиши, но из-за различных причин они не обсуждают их со своими женами. Главным образом, это связано с их страхом рассказать о своих новых сексуальных интересах и боязнью быть непонятыми.

“Из-за этого мужчины ищут сексуальное убежище, наподобие публичных домов. Они могут удовлетворить свои сексуальные желания с помощью секс-работниц, сохраняя при этом свои фетиши в тайне от жен”, – добавила Литтл.

Второй причиной измен, по мнению проститутки, является потребность мужчин в самоутверждении. Именно поэтому, среди ее клиентов много пожилых мужчин в возрасте 60-70 лет.


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