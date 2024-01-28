Кнопочный телефон Nokia 1100 стал самым популярным

Кнопочный телефон Nokia 1100, выпущенный в 2003 году, стал самым популярным мобильным устройством в истории, разошедшись тиражом в 250 миллионов штук. Эту информацию предоставило издание Visual Capitalist.

На втором месте в списке находится еще один телефон Nokia, модель 1110, с общим тиражом в 248 миллионов экземпляров. Третью строчку занимает смартфон Apple – iPhone 6 и 6 Plus, которые были проданы в количестве 222 миллионов штук. В топ-5 также вошли Nokia 105 (200 миллионов штук), а также iPhone 6s и 6s Plus (174 миллиона штук).

Далее в рейтинге расположились iPhone 5s (165 миллионов штук), Nokia 3210 (161 миллионов штук), iPhone 7 и 7 Plus (160 миллионов штук), iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max (159 миллионов штук), iPhone XR, XS и XS Max (151 миллион штук), Nokia 6600 (150 миллионов штук), Nokia 1200 (150 миллионов штук), Nokia 5230 (150 миллионов штук), Samsung E100 (150 миллионов штук) и iPhone 5 (146 миллионов штук).

Интересно, что хотя Nokia доминировала на рынке мобильных телефонов до появления iPhone, в текущем списке топ-10 самых популярных моделей ни один смартфон финского бренда не присутствует. В 2023 году самыми популярными телефонами стали iPhone 14 Pro Max (31 миллион штук), iPhone 14 (26 миллионов штук) и iPhone 14 Pro (24 миллиона штук).

Внизу списка оказались iPhone 13 (22 миллиона штук), Samsung Galaxy A14 (20 миллионов штук), Samsung Galaxy A14 5G (14 миллионов штук), Samsung Galaxy A54 5G (14 миллионов штук), Samsung Galaxy S23 Ultra (13 миллионов штук), Samsung Galaxy A04e (11 миллионов штук) и Xiaomi Redmi 12C (11 миллионов штук).

Компания Vivo также представила бюджетный смартфон с впечатляющими характеристиками.

Сегодня смартфоны оказались в центре внимания и, по-видимому, диктуют новые правила игры на рынке мобильных устройств, вытесняя с топовых позиций добротные кнопочные телефоны.