Практику ночного отключения интернета распространят на всю страну

Минцифры одобрило отключение интернета в России по ночам – после успешного испытания инновационной

технологии в пилотных регионах, её признали способствующей таким целям, как обеспечение безопасности критической инфраструктуры и минимизация износа имеющегося телекоммуникационного оборудования.

Источник в ведомстве напомнил, что сейчас страна переживает сложный период своей истории. По его мнению, не следует пренебрегать никакими возможностями экономии.

«Вы же отключаете на ночь свет и телефон? Зачем ночью сеть и

связь? Все спят. Тихий час, – сказал он. – На обсуждении также находится

проект отключения на ночь электросетей для минимизации потребляемой

нагрузки. Часть граждан не умеют этого делать, но мы им поможем».

В случае обнаружения работающих по ночам проводных и беспроводных сетей, в которых доступен интернет, требуется немедленно

сообщить в контролирующие органы и ожидать оперативных мер реагирования.

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