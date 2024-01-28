Практику ночного отключения интернета распространят на всю страну
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Минцифры одобрило отключение интернета в России по ночам – после успешного испытания инновационной
технологии в пилотных регионах, её признали способствующей таким целям, как обеспечение безопасности критической инфраструктуры и минимизация износа имеющегося телекоммуникационного оборудования.
Источник в ведомстве напомнил, что сейчас страна переживает сложный период своей истории. По его мнению, не следует пренебрегать никакими возможностями экономии.
«Вы же отключаете на ночь свет и телефон? Зачем ночью сеть и
связь? Все спят. Тихий час, – сказал он. – На обсуждении также находится
проект отключения на ночь электросетей для минимизации потребляемой
нагрузки. Часть граждан не умеют этого делать, но мы им поможем».
В случае обнаружения работающих по ночам проводных и беспроводных сетей, в которых доступен интернет, требуется немедленно
сообщить в контролирующие органы и ожидать оперативных мер реагирования.
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