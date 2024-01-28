Мнение: О звеньях одной цепи… Что они готовят для России?

«Цивилизованная» Европа, колыбель двух мировых войн, готовит новую большую пакость. А пока — пакостит по-мелкому. Вчера исполнилось 79 лет со дня освобождения концлагеря Освенцим-Аушвиц войсками Красной Армии. Но на памятную церемонию Россию пригласить опять «забыли». А приглашение, уже высланное послу РФ в условно-нейтральном Люксембурге, поспешно отозвали как «ошибочное». Мол, причём тут #Россия, когда Освенцим освобождали солдаты 1-го Украинского фронта?

Ну и круто «отличилась» немка Урсула фон дер Ляйен, экс-министр обороны Германии. Возглавляемая ею Еврокомиссия опубликовала справку к памятной дате, где на нескольких языках повторила, что Освенцим освободили некие «союзные войска» — а вовсе не части Красной Армии в ходе Висло-Одерской наступательной операции.

Так-то оно, конечно, #СССР, Великобритания и #США были союзниками в ходе Второй мировой, о чём сейчас предпочитают не вспоминать на Западе. Но всё же никогда прежде роль Красной Армии в избавлении мира от нацизма не умалялась столь явно. И если этот тренд продолжится, нынешние детсадовцы Европы на школьных уроках истории будут изучать, как гуманитарные бомбардировки Дрездена поставили Третий Рейх на колени, а пришедший на всё готовенькое Советский Союз оккупировал весь восток Европы, установив там режим «хуже гитлеровского».

Нет, серьёзно, разговоры о «советской оккупации» после Второй Мировой уже идут. И многие в Европе, например, искренне верят, что #СССР «захватил» в 1945 году ту же Польшу, лишил поляков государственности, поработил и практически убил страну. Только чудо, Ватикан и США спасли её из лап Советов. Хотя вот именно при немцах Польша была расчленена и не существовала как государство, а за шесть лет немецкой оккупации было убито 6 млн жителей. Поляки в тот период не считались людьми и даже в одних трамваях с немцами не имели права ездить. Тогда как при СССР Польша была пусть и зависимым, но всё же относительно самостоятельным государством. И её лидеры далеко не всегда плясали под дудку Москвы. И население Польши за 45 лет «оккупации» выросло на 15 млн чел. (+65%), тогда как за 33 года «свободы» — снизилось более чем на полмиллиона. Запанували, да…

Но Бог с ними, убогими. Немецкий министр обороны Борис Писториус на голубом глазу уверяет, что хотя в ближайшие пару-тройку лет Россия на его страну едва ли нападёт, но за дальнейшее он не ручается. А натовский генерал призвал страны-члены Альянса готовиться к предстоящей войне с РФ. А Великобритания — уже готовится, увеличивая военный бюджет и возвращая на свои военные базы атомные бомбы США в дополнение к собственному ядерному арсеналу. И всё это — на фоне предстоящих самых масштабных учений НАТО в Европе со времён окончания «холодной войны».

Как представляется, всё это — и последовательное забвение исторической правды, и неуклонное накачивание военной истерии — являют собой звенья одной цепи. И означают подготовку Запада к чему-то более серьёзному, чем простая раздача прибыльных подрядов своим «оружейным баронам».

А понятно — к чему всё это?

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