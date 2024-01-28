 

«Техас – дотационный штат» – Конгресс начал процедуру исключения мятежного региона из состава США

28.01.2024, 13:33, Разное
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Палата представителей США инициировала голосование по вопросу прекращения союзного договора со Свободным штатом Техас от 1845 года, поскольку регион отказывается подчиняться требованиям федерального правительства и создаёт огромную нагрузку на бюджет. По мнению конгрессменов, оставшись без правительственных дотаций, Техас сам попросится обратно в США на менее выгодных для себя условиях.

Действующий союзный договор предоставляет властям штата широкую автономию в вопросах использования частей Национальной гвардии, что привело к конфликту с федеральным центром. В Конгрессе уверены: жители Техаса «слишком обнаглели, потому что не работают и сидят на дотациях, деньги для которых собирают в виде налогов с сотрудников Йеля и трудовых мигрантов». Только в 2023 году на дотации техасского бюджета было потрачено 1,1 трлн долларов. Эти деньги недополучили правительства других стран.

– Этих ковбоев нужно прижать к ногтю и заставить уважать федеральную власть, – говорит конгрессмен от штата Мэриленд Барбара Вульф. – Мигранты – основа этой страны, её главный двигатель и электоральный ресурс. Выступать против миграции – это всё равно, что выступать против самого существования Соединённых Штатов. Поэтому мы говорим сегодня: хватит кормить Техас! Пусть эти голодранцы поживут пару лет без щедрого вымени Вашингтона, тогда-то мы и узнаем, чего стоит их гордость.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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