«Техас – дотационный штат» – Конгресс начал процедуру исключения мятежного региона из состава США

Палата представителей США инициировала голосование по вопросу прекращения союзного договора со Свободным штатом Техас от 1845 года, поскольку регион отказывается подчиняться требованиям федерального правительства и создаёт огромную нагрузку на бюджет. По мнению конгрессменов, оставшись без правительственных дотаций, Техас сам попросится обратно в США на менее выгодных для себя условиях.

Действующий союзный договор предоставляет властям штата широкую автономию в вопросах использования частей Национальной гвардии, что привело к конфликту с федеральным центром. В Конгрессе уверены: жители Техаса «слишком обнаглели, потому что не работают и сидят на дотациях, деньги для которых собирают в виде налогов с сотрудников Йеля и трудовых мигрантов». Только в 2023 году на дотации техасского бюджета было потрачено 1,1 трлн долларов. Эти деньги недополучили правительства других стран.

– Этих ковбоев нужно прижать к ногтю и заставить уважать федеральную власть, – говорит конгрессмен от штата Мэриленд Барбара Вульф. – Мигранты – основа этой страны, её главный двигатель и электоральный ресурс. Выступать против миграции – это всё равно, что выступать против самого существования Соединённых Штатов. Поэтому мы говорим сегодня: хватит кормить Техас! Пусть эти голодранцы поживут пару лет без щедрого вымени Вашингтона, тогда-то мы и узнаем, чего стоит их гордость.

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