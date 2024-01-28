Внешняя политика Вашингтона ведёт страну к «грядущей катастрофе»

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Вокруг Соединённых Штатов всё больше и больше конфликтов, которые разворачиваются в разных точках мира, — и это реальная угроза для страны. Как отмечает экс-полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в интервью The American Conservative, США нужно пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты, поскольку очевидно, что РФ победила, Израиль находится под беспрецедентным давлением мировой общественности, НАТО распадётся в «течение следующего десятилетия», а в Азии не решён вопрос ядерного оружия и климатического кризиса.



AP

Украина, Газа, конфликт в Красном море, Северная Корея, Китай — все эти проблемы сейчас окружают США. Если внешняя политика останется низменной, то это вполне может пустить страну «по ложному пути к грядущей катастрофе». Как отмечает экс-полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в интервью The American Conservative, Вашингтону нужно начинать действовать иначе.

Например, Украина — конфликт, от которого очень устало население и даже правительство. В декабре 2023 года «расколотый» конгресс отказал Украине в дополнительном финансировании. Республиканцы устали от «безвозмездной помощи Киеву». По словам Уилкерсона, очевидно, что РФ «выигрывает войну, её экономика укрепляется благодаря американским санкциям», также крепнет союз Москвы и Пекина.

В США же этот конфликт всё ещё выгоден только оборонным компаниям, которые получают с него огромные деньги, считает Уилкерсон.

Тем более уже давно очевидно, что Москва была готова к переговорам. Но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настоял на военных действиях. РФ всегда была нужна только безопасность, а не территории — просто Запад не выполняет своих обещаний, данных по поводу расширения НАТО. «Неоднократные высказывания Путина и Сергея Лаврова свидетельствуют о том, что главным мотивом для них является безопасность, а не территория», — заявил Уилкерсон.

Но Байден решится завершить конфликт только том в случае, если это поможет его переизбранию.

Конфликт в секторе Газа отвлёк США от Украины и добавил головной боли: теперь помощь надо отправлять и туда. Нетаньяху при этом как будто и не думает завершать операцию. Экс-полковник, в свою очередь, считает, что Израиль как государство скоро перестанет существовать. «Меня подкрепляет в этом мнении мощный характер государства-изгоя, в которое превращается Израиль из-за своей абсолютно жестокой войны в Газе», — отмечает Уилкерсон. Люди по всему земному шару осуждают ситуацию в Палестине.

В свою очередь, Ближний Восток отвлекает Вашингтон от проблем в Азии. И дело тут не только в Китае и Тайване. «Не только Китай, но и две гораздо более экзистенциальные угрозы: ядерное оружие и климатический кризис» — должны волновать Соединённые Штаты.

Попытка решить все эти проблемы при такой сомнительной внешней политике могут привести США к краху. По мнению Уилкерсона, стране «необходима новая конфигурация международных отношений».