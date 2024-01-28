США могут сами спровоцировать конфликт с Китаем

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Риск вторжения китайской армии на территорию Тайваня явно переоценён, пишет обозреватель The New York Times. Американцы своими действиями и заявлениями сами могут «непреднамеренно усугубить» ситуацию. Пекин нужно сдерживать, но не нужно провоцировать, что часто делает Вашингтон. Стоит вспомнить, к примеру, визит Нэнси Пелоси.



AP

«Я думаю, что сейчас самое опасное время с тех пор, как я был ребёнком в 1962 году, во время кубинского ракетного кризиса», — заявил бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов США Майкл Маллен. Но обозреватель NYT, который сам побывал на Тайване, пишет в своей статье о том, что американцы переоценивают риск конфликта, при этом сами провоцируя Китай.

Нужно внимательно следить за действиями Пекина, но самим не создавать угрозу, отмечает автор. Если в США все считают, что боевые действия уже скоро начнутся, то на Тайване считают иначе. «Я не думаю, что у Китая есть настроение начинать войну за завоевание Тайваня», — заявил бывший президент Ма Инцзю. Многие местные политические деятели ценят американскую поддержку, но считают, что в Вашингтоне не совсем понимают ситуацию в регионе и могут её ухудшить.

«Довольно много американцев, лидеров общественного мнения или отдельных членов конгресса, сделали нелепые заявления по поводу Тайваня», — заявил Ма Инцзю обозревателю NYT.

Резкие заявления, необдуманные действия и поддержка атмосферы надвигающегося конфликта со стороны Соединённых Штатов лишь делают конфликт более вероятным. По этой причине 62% тайваньцев в ходе прошлогоднего опроса заявили, что, по их мнению, визит Пелоси сделал Тайвань менее безопасным, пишет автор. Также нельзя игнорировать резкие заявления американских военных. «Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году», — говорил американский генерал ВВС Майкл Минихан в прошлом году.

По мнению обозревателя NYT, нужно «закрепить статус-кво», где Китай не будет применять силу, а Тайвань не будет считаться ускользающим «в орбиту Америки».

При этом нельзя не обращать внимания на риторику Си Цзиньпина. «Си Цзиньпин отличается от своих предшественников тем, как он говорит о Тайване, причём так, что нам было бы неразумно это игнорировать», — отмечает китаевед Мэтт Поттингер. У него, конечно, есть определённые планы на Тайвань, но это не значит, что он будет воплощать их в жизнь прямо сейчас. Для Китая эта операция была бы крайне сложной. «Просто из благоразумия я думаю, что он вряд ли предпримет что-то в ближайшие несколько лет, как это пропагандируют алармисты в Вашингтоне», — говорит Джозеф Най, экс-профессор Гарварда.

То, что может дать Пекину возможность действовать активнее, — победа Трампа на выборах, считает автор статьи, поскольку Трамп не горит желанием так же активно поддерживать Тайвань. При этом сейчас официально объявить о том, что в случае чего Вашингтон окажет военную помощь, будет большой ошибкой, которая только подтолкнёт к началу конфликта.

Китай может применить и тактику блокады Тайваня, может начать проводить рядом учения, обрубить интернет, захватить один из контролируемых Тайванем островов. «Подобный постепенный подход, нарезание автономии Тайваня «ломтиками салями» — это то, как Китай кастрировал Гонконг», — пишет автор.