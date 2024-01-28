Современный лапшевешатель изобрели на мануфактуре в Шебекино

Шебекинская императорская мануфактура, славящаяся самыми длинными в Азиопе макаронинами, сообщила о масштабной модернизации производства. Инженеры смогут производить в 3-4 раза в месяц больше изделий из муки благодаря современному лапшевешателю. Устройство перемешивает все необходимые ингредиенты и мотает их на катушку, символически называемую рабочими «ушами».

Поздравить бояр и холопов Белгородской губернии из Белокаменной прибыл лично министр торга и рукоделия, граф Василий Муторов.

«Мы с женой тоже любим делать домашние макароны, вот так бывает по выходным наматываем лапшу на катушку и не можем остановиться, но у нас всё это кустарно, а у вас современные технологии, да ещё и отечественные, а не маньчжурские», – с восхищением заявил граф.

Министр Муторов сообщил, что уже похвастался уникальным достижением мануфактуры иностранным коллегам и добавил, что некоторые из них готовы заказывать в промышленных масштабах уникальное шебекинское изобретение.

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