 

Повышенный аппетит бывает связан с различными заболеваниями

28.01.2024, 10:37, Разное
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Евгения Пальченко, врач-эндокринолог, разъясняет, что повышенный аппетит – это расстройство пищевого поведения, характеризующееся постоянным желанием употреблять пищу. Это состояние может быть вызвано различными физиологическими факторами, такими как обезвоживание, несбалансированное питание, дефицит белка, жира, витаминов и минералов, а также недостаток сна.

Однако Пальченко также подчеркивает, что повышенный аппетит может быть связан с различными заболеваниями. Если после приема пищи не наступает насыщение или оно временное, это может указывать на наличие проблем со здоровьем. Среди патологий, сопровождающих повышенный аппетит, выделяются сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы, гельминтозы и заболевания желудка. Кроме того, повышенный аппетит может быть признаком психоэмоциональных проблем, таких как депрессия, булимия и анорексия.


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