 

Тайвань инвестирует $555 млн в разработку ИИ и создание нейросетей для сдерживания Китая

28.01.2024, 10:37, Разное
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Чиновники и технологические компании Тайваня решают противостоять расширению влияния Китая в сфере искусственного интеллекта, используя собственные нейросети, основанные на больших языковых моделях. Об этом пишет деловое издание Bloomberg.

Основная озабоченность властей и IT-сектора Тайваня связана с тем, как нейросети, созданные в материковом Китае, отвечают на вопросы, связанные с Тайванем. Например, чат-бот Ernie от корпорации Baidu может правильно назвать победителя выборов президента на Тайване, но при этом утверждает, что Китай остается единым государством, несмотря на то, что об этом не спрашивали.

С целью смягчения растущего технологического влияния Китая и укрепления своей позиции в области искусственного интеллекта, Тайвань выделил около $555,6 млн до 2026 года на развитие инструментов в данной области.

Кроме того, Тайвань разрабатывает модель Trustworthy AI Dialogue Engine (Taide), которая предоставит предприятиям, банкам, больницам и правительственным учреждениям платформу для таких задач, как написание электронных писем или подготовка конспектов по итогам встреч.

Разработчики Taide заключили соглашения о лицензировании контента у местных СМИ и государственных учреждений. Согласно их заявлениям, конечный продукт обеспечит безопасную обработку и хранение конфиденциальной банковской, медицинской и официальной информации, особенно учитывая, что она будет храниться на тайваньских серверах. Создатели Taide утверждают, что модель Тайваня не обязательно должна быть на уровне таких лидеров, как ChatGPT, чтобы быть эффективной.


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