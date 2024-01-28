 

Джо Байден назвал Дональда Трампа “действующим президентом” и извинился за эмоциональные высказывания

28.01.2024, 9:33, Разное
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На вечере Демократической партии в штате Южная Каролина 27 января, американский лидер Джо Байден начал свою речь, называя своего предшественника Дональда Трампа “действующим президентом”. Трансляция мероприятия велась на канале C-Span.

Байден заявил: “Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи.”

Однако, продолжая свою речь, Байден уже назвал Трампа бывшим президентом и подчеркнул, что никому из граждан Америки недопустимо желать краха экономики страны. Также он признался в своей злости на некоторые заявления республиканца и извинился перед присутствующими за потерю самообладания и контроля над собой.

В ходе мероприятия одна из присутствовавших женщин попыталась перебить выступающего, но ее вывели из зала. Байден также поблагодарил всех присутствующих и подчеркнул, что он бы не стал президентом, если бы не поддержка избирателей Южной Каролины.


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