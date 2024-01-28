Полиция Австралии убила напавшего с ножом мужчину на северо-восточном побережье

Сотрудники полиции штата Квинсленд в Австралии успешно разрешили инцидент с вооруженным мужчиной, который напал на них ножом. Полицейские получили вызов о возможно опасном поведении одного из местных жителей в городе Маунт-Луиза.

Как только они прибыли на место происшествия, житель угрожал им ножом и был вынужденно застрелен. Злоумышленник скончался на месте. Этот случай произошел на северо-восточном побережье континента.

Такие события подчеркивают службу полиции и их готовность к действиям в критических ситуациях. Ранее в Москве также был задержан подозреваемый в нападении с ножом на полицейского. Столичные полицейские смогли установить его личность и местонахождение всего за несколько часов.