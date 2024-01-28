На Пискаревском рынке в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар

Вечером 27 января на Пискаревском рынке в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар, затронувший овощебазу. Счастливо, пострадавших среди людей не было, однако в одном из задымленных помещений нашли кошку по имени Маруся.

По информации журналиста Дмитрия Будкова, присутствовавшего на месте происшествия, пожар разгорелся в одном из складов, занимающих площадь 20 квадратных метров. К моменту начала возгорания внутри склада не находилось людей. Но несчастная кошка Маруся оказалась запертой в задымленном помещении и была обнаружена сотрудниками охраны рынка.

Маруся получила отравление угарным газом и находилась в беспомощном состоянии. Однако благодаря оперативным действиям пожарных ей была предоставлена первая помощь, и она пришла в себя.

Один из охранников поделился своими впечатлениями: “Мы знали, что она там, внутри. Приехали, достали. Она уже лежала так, что казалось, что все потеряно”. Стоит отметить, что Марусе уже около 12-15 лет.

К моменту улучшения состояния Маруси пожар на складе был успешно потушен, проводилась проверка наличия возможных очагов задымления.